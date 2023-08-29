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Зеленскому дали последний шанс. НАТО договорилась с Киевом по России - РИА Новости, 29.08.2023
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08:00 29.08.2023 (обновлено: 08:03 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ukraina-1892728342.html
Зеленскому дали последний шанс. НАТО договорилась с Киевом по России
Зеленскому дали последний шанс. НАТО договорилась с Киевом по России - РИА Новости, 29.08.2023
Зеленскому дали последний шанс. НАТО договорилась с Киевом по России
Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:00
2023-08-29T08:03
киев
украина
вашингтон (штат)
владимир жарихин
валерий залужный
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении. В противном случае последует принуждение к миру. Почему на Западе не хотят делать этого сейчас — в материале РИА Новости.Разошлись в оценкахВсе лето западные СМИ со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза твердили, что если контрнаступление ВСУ провалится, то Киев начнут склонять к заморозке конфликта. Однако в середине августа на границе Польши и Украины состоялись переговоры Залужного с главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Судя по всему, теперь у альянса новый план.Как сообщают, генералы пять часов спорили из-за стратегии ВСУ. Пытались понять, как нарастить темпы контрнаступления. Размышляли о подготовке зимней кампании. И обсуждали боевые действия в 2024-м.Издание The Wall Street Journal утверждает, что американцы, недовольные незначительным продвижением ВСУ, требуют от Залужного пересмотреть тактику. В частности, сосредоточить усилия на прорыве российской обороны на юге и двигаться к Азовскому морю. Однако главком ВСУ лишь немного скорректировал свои действия. По данным СМИ, он считает, что в Пентагоне не понимают природы российско-украинского противостояния. "Это не борьба с партизанами. Это Курская битва", — приводит слова Залужного WSJ.В свою очередь, The New York Times пишет о желании Пентагона перерезать сухопутный коридор из России в Крым. По мнению американцев, ВСУ слишком рассредоточены, чтобы справиться с этой задачей. В частности, под Артемовском примерно столько же войск, сколько выделено на прорыв к Мелитополю, который более важен. При этом Киеву советуют преодолевать минные поля, не считаясь с потерями в технике и живой силе.Новая надеждаУкраина, со своей стороны, требует еще больше военной техники, но в Вашингтоне сомневаются, что в 2024-м смогут дать столько же оружия, сколько в 2023-м. Скромные военные успехи уходящего лета не добавляют Киеву очков. Тем не менее Залужный пытается убедить заокеанских коллег, что вот-вот добьется прорыва.Его главный аргумент — боевые действия в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. На Украине их выдают за перелом в контрнаступлении. Якобы захват села, в котором проживали меньше 500 человек, делает падение Мелитополя делом ближайшего будущего. Других историй у Киева для Запада нет.Чтобы усилить наступательный потенциал ВСУ, в НАТО занялись подготовкой поставок F-16. По словам спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, нужны 128 самолетов. Нидерланды и Дания согласились передать в общей сложности 61 машину, Норвегия — 12. Учитывая, что подготовка пилотов завершится к лету 2024-го, чем бы ни закончилось нынешнее контрнаступление, через год следует ждать очередную попытку.Также Зеленский объявил, что военные настаивают на ускорении мобилизации. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в армию призовут столько людей, сколько потребуется. Зампредседателя комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев не исключил, что на фронт отправятся вообще все годные к службе мужчины. В этом нет ничего удивительного, так как, по оценкам западных СМИ, резервы у ВСУ скоро закончатся.Старые граблиПродление боевых действий на 2024-й означает, что в этом году никаких серьезных переговоров между Москвой и Киевом быть не может. В отличие от многочисленных посредников, от папы римского до стран Африки, в Кремле на это и не рассчитывали. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что намерение ряда европейских стран передать Киеву истребители "подтверждают враждебный настрой западников к России, их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины". И напомнила о Северной войне между Русским царством и Швецией, которая закончилась разгромом Стокгольма.По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, в Вашингтоне надеялись на контрнаступление ВСУ, чтобы заставить Москву принять на переговорах условия Запада. Киевские власти не оправдали надежд, в их адрес прозвучала критика, однако в конце концов НАТО пришлось разрабатывать для украинцев новую стратегию."Байден хотел выставить успех летнего контрнаступления как собственную победу и воспользоваться этим в предвыборной гонке. Не получилось. Теперь он должен создавать себе образ воюющего президента, которого, как коня, нельзя менять на переправе", — считает Жарихин. Если же Байден попытается выступить миротворцем, для него это ничем хорошим не закончится, уверен эксперт. Конкуренты преподнесут все как его второе крупное поражение после бегства из Афганистана.Политолог Ростислав Ищенко с этим согласен. "Стать миротворцем — значит признать свою слабость и однозначно проиграть президентские выборы. Затем республиканцы начнут мстить демократам за аресты Дональда Трампа… Поэтому им нужно думать над тем, как Украина переживет зиму и снова пойдет в контрнаступление", — объясняет он.Переговоры о прекращении боевых действий могут начаться, только если российская армия выбьет ВСУ за Днепр, уточняет эксперт. Иначе придется ждать президентских выборов в США, после которых интерес Вашингтона к Киеву в любом случае спадет.
https://ria.ru/20230828/ukraina-1892179992.html
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киев
украина
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киев, украина, вашингтон (штат), владимир жарихин, валерий залужный, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, пентагон, f-16, политика
Киев, Украина, Вашингтон (штат), Владимир Жарихин, Валерий Залужный, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, Пентагон, F-16, Политика

Зеленскому дали последний шанс. НАТО договорилась с Киевом по России

© AP Photo / Vadim GhirdaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости, Михаил Катков. Страны Североатлантического альянса обсудили с властями Украины продление боевых действий еще как минимум на год. Киевский режим получит истребители F-16, но ВСУ придется продемонстрировать большую эффективность, чем в нынешнем контрнаступлении. В противном случае последует принуждение к миру. Почему на Западе не хотят делать этого сейчас — в материале РИА Новости.

Разошлись в оценках

Все лето западные СМИ со ссылкой на официальных лиц США и Евросоюза твердили, что если контрнаступление ВСУ провалится, то Киев начнут склонять к заморозке конфликта. Однако в середине августа на границе Польши и Украины состоялись переговоры Залужного с главкомом Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе Кристофером Каволи и начальником штаба обороны Великобритании Энтони Радакином. Судя по всему, теперь у альянса новый план.
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский вручил именное оружие Валерию Залужному
Как сообщают, генералы пять часов спорили из-за стратегии ВСУ. Пытались понять, как нарастить темпы контрнаступления. Размышляли о подготовке зимней кампании. И обсуждали боевые действия в 2024-м.
Издание The Wall Street Journal утверждает, что американцы, недовольные незначительным продвижением ВСУ, требуют от Залужного пересмотреть тактику. В частности, сосредоточить усилия на прорыве российской обороны на юге и двигаться к Азовскому морю. Однако главком ВСУ лишь немного скорректировал свои действия. По данным СМИ, он считает, что в Пентагоне не понимают природы российско-украинского противостояния. "Это не борьба с партизанами. Это Курская битва", — приводит слова Залужного WSJ.
В свою очередь, The New York Times пишет о желании Пентагона перерезать сухопутный коридор из России в Крым. По мнению американцев, ВСУ слишком рассредоточены, чтобы справиться с этой задачей. В частности, под Артемовском примерно столько же войск, сколько выделено на прорыв к Мелитополю, который более важен. При этом Киеву советуют преодолевать минные поля, не считаясь с потерями в технике и живой силе.
Девушка во время празднования Дня независимости Украины в Чичестере, Великобритания - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
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Новая надежда

Украина, со своей стороны, требует еще больше военной техники, но в Вашингтоне сомневаются, что в 2024-м смогут дать столько же оружия, сколько в 2023-м. Скромные военные успехи уходящего лета не добавляют Киеву очков. Тем не менее Залужный пытается убедить заокеанских коллег, что вот-вот добьется прорыва.
Его главный аргумент — боевые действия в районе населенного пункта Работино в Запорожской области. На Украине их выдают за перелом в контрнаступлении. Якобы захват села, в котором проживали меньше 500 человек, делает падение Мелитополя делом ближайшего будущего. Других историй у Киева для Запада нет.
© Фото : Zelenskiy Official/TelegramПрезидент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Президент Украины Владимир Зеленский и временно исполняющий обязанности премьер-министра Нидерландов Марк Рютте на фоне истребителя F-16 на авиабазе Эйндховен
Чтобы усилить наступательный потенциал ВСУ, в НАТО занялись подготовкой поставок F-16. По словам спикера командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, нужны 128 самолетов. Нидерланды и Дания согласились передать в общей сложности 61 машину, Норвегия — 12. Учитывая, что подготовка пилотов завершится к лету 2024-го, чем бы ни закончилось нынешнее контрнаступление, через год следует ждать очередную попытку.
Также Зеленский объявил, что военные настаивают на ускорении мобилизации. По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в армию призовут столько людей, сколько потребуется. Зампредседателя комитета Верховной рады по национальной безопасности, обороне и разведке Егор Чернев не исключил, что на фронт отправятся вообще все годные к службе мужчины. В этом нет ничего удивительного, так как, по оценкам западных СМИ, резервы у ВСУ скоро закончатся.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
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Старые грабли

Продление боевых действий на 2024-й означает, что в этом году никаких серьезных переговоров между Москвой и Киевом быть не может. В отличие от многочисленных посредников, от папы римского до стран Африки, в Кремле на это и не рассчитывали. Официальный представитель МИД Мария Захарова отметила, что намерение ряда европейских стран передать Киеву истребители "подтверждают враждебный настрой западников к России, их растущую вовлеченность в конфликт вокруг Украины". И напомнила о Северной войне между Русским царством и Швецией, которая закончилась разгромом Стокгольма.
По мнению замглавы Института стран СНГ Владимира Жарихина, в Вашингтоне надеялись на контрнаступление ВСУ, чтобы заставить Москву принять на переговорах условия Запада. Киевские власти не оправдали надежд, в их адрес прозвучала критика, однако в конце концов НАТО пришлось разрабатывать для украинцев новую стратегию.
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский выступает в День независимости Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в День Независимости Украины - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
CC BY-SA 4.0 / Офіс Президента України /
Президент Украины Владимир Зеленский выступает в День независимости Украины
"Байден хотел выставить успех летнего контрнаступления как собственную победу и воспользоваться этим в предвыборной гонке. Не получилось. Теперь он должен создавать себе образ воюющего президента, которого, как коня, нельзя менять на переправе", — считает Жарихин. Если же Байден попытается выступить миротворцем, для него это ничем хорошим не закончится, уверен эксперт. Конкуренты преподнесут все как его второе крупное поражение после бегства из Афганистана.
Политолог Ростислав Ищенко с этим согласен. "Стать миротворцем — значит признать свою слабость и однозначно проиграть президентские выборы. Затем республиканцы начнут мстить демократам за аресты Дональда Трампа… Поэтому им нужно думать над тем, как Украина переживет зиму и снова пойдет в контрнаступление", — объясняет он.
Переговоры о прекращении боевых действий могут начаться, только если российская армия выбьет ВСУ за Днепр, уточняет эксперт. Иначе придется ждать президентских выборов в США, после которых интерес Вашингтона к Киеву в любом случае спадет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.08.2023
Договор последней надежды. Украину поставили перед страшным фактом
22 августа, 08:00
 
КиевУкраинаВашингтон (штат)Владимир ЖарихинВалерий ЗалужныйВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОПентагонF-16Политика
 
 
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