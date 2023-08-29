https://ria.ru/20230829/ugroza-1892876875.html

"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ

"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ

Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:30

2023-08-29T12:30

2023-08-29T14:08

в мире

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россия

владимир зеленский

центральное разведывательное управление (цру)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted."<…> Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта", — прогнозирует эксперт.По его словам, Запад допустил серьезный просчет, пытаясь ослабить и вызвать распад России, поскольку на самом деле это произошло с Украиной.Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать в Литву после разгрома ВСУ на передовой.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.

https://ria.ru/20230829/ugroza-1892842977.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины