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"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ
Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:30
2023-08-29T12:30
2023-08-29T14:08
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владимир зеленский
центральное разведывательное управление (цру)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Президенту Украины Владимиру Зеленскому может грозить военный переворот, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Redacted."<…> Зеленского, скорее всего, уберут в результате переворота из-за большого недовольства войск на восточной линии фронта", — прогнозирует эксперт.По его словам, Запад допустил серьезный просчет, пытаясь ослабить и вызвать распад России, поскольку на самом деле это произошло с Украиной.Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский попытается сбежать в Литву после разгрома ВСУ на передовой.Украинское контрнаступление на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard — впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Его уберут". Зеленского предупредили об угрозе со стороны ВСУ
Бывший агент ЦРУ Джонсон: Зеленского уберут в ходе военного переворота