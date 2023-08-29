https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892988882.html

Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки

Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки - РИА Новости, 29.08.2023

Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки

Саратовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве в 2012 году психически больной соседки своей... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:12

2023-08-29T18:12

2023-08-29T18:12

происшествия

россия

саратовский областной суд

следственный комитет россии (ск рф)

ртищевский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526585_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f2f374059635116638d8c8f97c49d9db.jpg

САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве в 2012 году психически больной соседки своей возлюбленной, сообщил суд в своем телеграм-канале. По данным суда, девушка осужденного Ивана Бастина пожаловалась ему на поведение своей соседки, которая в силу психического расстройства вела себя неадекватно, докучала ей и ее родственникам. После этих жалоб Бастин в ноябре 2012 года вывез соседку в лес, где убил ее. "Суд, рассмотрев указанное уголовное дело, признал Бастина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый вину не признал, отрицал причастность к убийству, тогда как на предварительном следствии давал признательные показания, подробно и детально рассказывал обстоятельства преступления. Суд признал Бастина виновным по статье УК РФ "Убийство потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии". Как сообщает прокуратура региона в своем телеграм-канале, подсудимый, которому в 2012 году был 21 год, вместе со знакомым вывез 29-летнюю девушку, страдавшую шизофренией, на автомобиле в лесополосу у села Скачиха Ртищевского района, после чего схватил потерпевшую за голову и резким движением свернул ей шею, а затем задушил, а тело молодые люди закопали в том же лесу. Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале уточняет, что сотрудникам полиции в июле 2022 года удалось установить фигурантов, однако дело в отношении второго обвиняемого было прекращено в связи с его смертью. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html

https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892907351.html

россия

ртищевский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, саратовский областной суд , следственный комитет россии (ск рф), ртищевский район