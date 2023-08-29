Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки
Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки в 2012 году
© iStock.com / AndreyPopovСудья читает документы
© iStock.com / AndreyPopov
Судья читает документы. Архивное фото
САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве в 2012 году психически больной соседки своей возлюбленной, сообщил суд в своем телеграм-канале.
По данным суда, девушка осужденного Ивана Бастина пожаловалась ему на поведение своей соседки, которая в силу психического расстройства вела себя неадекватно, докучала ей и ее родственникам. После этих жалоб Бастин в ноябре 2012 года вывез соседку в лес, где убил ее.
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"Суд, рассмотрев указанное уголовное дело, признал Бастина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый вину не признал, отрицал причастность к убийству, тогда как на предварительном следствии давал признательные показания, подробно и детально рассказывал обстоятельства преступления. Суд признал Бастина виновным по статье УК РФ "Убийство потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии".
Как сообщает прокуратура региона в своем телеграм-канале, подсудимый, которому в 2012 году был 21 год, вместе со знакомым вывез 29-летнюю девушку, страдавшую шизофренией, на автомобиле в лесополосу у села Скачиха Ртищевского района, после чего схватил потерпевшую за голову и резким движением свернул ей шею, а затем задушил, а тело молодые люди закопали в том же лесу.
Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале уточняет, что сотрудникам полиции в июле 2022 года удалось установить фигурантов, однако дело в отношении второго обвиняемого было прекращено в связи с его смертью.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.