Рейтинг@Mail.ru
Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:12 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892988882.html
Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки
Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки - РИА Новости, 29.08.2023
Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки
Саратовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве в 2012 году психически больной соседки своей... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:12
2023-08-29T18:12
происшествия
россия
саратовский областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
ртищевский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526585_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f2f374059635116638d8c8f97c49d9db.jpg
САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве в 2012 году психически больной соседки своей возлюбленной, сообщил суд в своем телеграм-канале. По данным суда, девушка осужденного Ивана Бастина пожаловалась ему на поведение своей соседки, которая в силу психического расстройства вела себя неадекватно, докучала ей и ее родственникам. После этих жалоб Бастин в ноябре 2012 года вывез соседку в лес, где убил ее. "Суд, рассмотрев указанное уголовное дело, признал Бастина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении. Уточняется, что подсудимый вину не признал, отрицал причастность к убийству, тогда как на предварительном следствии давал признательные показания, подробно и детально рассказывал обстоятельства преступления. Суд признал Бастина виновным по статье УК РФ "Убийство потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии". Как сообщает прокуратура региона в своем телеграм-канале, подсудимый, которому в 2012 году был 21 год, вместе со знакомым вывез 29-летнюю девушку, страдавшую шизофренией, на автомобиле в лесополосу у села Скачиха Ртищевского района, после чего схватил потерпевшую за голову и резким движением свернул ей шею, а затем задушил, а тело молодые люди закопали в том же лесу. Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале уточняет, что сотрудникам полиции в июле 2022 года удалось установить фигурантов, однако дело в отношении второго обвиняемого было прекращено в связи с его смертью. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
https://ria.ru/20230828/ubiystvo-1892718664.html
https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892907351.html
россия
ртищевский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891526585_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_79f3d576cad90397dd2d7f48bd9444cb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, саратовский областной суд , следственный комитет россии (ск рф), ртищевский район
Происшествия, Россия, Саратовский областной суд , Следственный комитет России (СК РФ), Ртищевский район
Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки

Саратовец получил 14 лет за убийство больной шизофренией девушки в 2012 году

© iStock.com / AndreyPopovСудья читает документы
Судья читает документы - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© iStock.com / AndreyPopov
Судья читает документы. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 29 авг - РИА Новости. Саратовский областной суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя по обвинению в убийстве в 2012 году психически больной соседки своей возлюбленной, сообщил суд в своем телеграм-канале.
По данным суда, девушка осужденного Ивана Бастина пожаловалась ему на поведение своей соседки, которая в силу психического расстройства вела себя неадекватно, докучала ей и ее родственникам. После этих жалоб Бастин в ноябре 2012 года вывез соседку в лес, где убил ее.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 28.08.2023
В Калужской области мужчину осудят за убийство жены из арбалета
28 августа, 16:50
«
"Суд, рассмотрев указанное уголовное дело, признал Бастина виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в колонии строгого режима и с ограничением свободы на два года", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подсудимый вину не признал, отрицал причастность к убийству, тогда как на предварительном следствии давал признательные показания, подробно и детально рассказывал обстоятельства преступления. Суд признал Бастина виновным по статье УК РФ "Убийство потерпевшей, находящейся в беспомощном состоянии".
Как сообщает прокуратура региона в своем телеграм-канале, подсудимый, которому в 2012 году был 21 год, вместе со знакомым вывез 29-летнюю девушку, страдавшую шизофренией, на автомобиле в лесополосу у села Скачиха Ртищевского района, после чего схватил потерпевшую за голову и резким движением свернул ей шею, а затем задушил, а тело молодые люди закопали в том же лесу.
Региональное управление СК РФ в своем телеграм-канале уточняет, что сотрудникам полиции в июле 2022 года удалось установить фигурантов, однако дело в отношении второго обвиняемого было прекращено в связи с его смертью.
Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Под Калугой работника завода заподозрили в убийстве коллеги
Вчера, 14:41
 
ПроисшествияРоссияСаратовский областной судСледственный комитет России (СК РФ)Ртищевский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала