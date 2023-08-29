https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892973027.html

Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский

Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский - РИА Новости, 29.08.2023

Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский

Украинский военный Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за его говор, в военном суде Ростова-на-Дону заявил, что русский - его родной язык,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:10

2023-08-29T17:10

2023-08-29T17:10

в мире

мариуполь

следственный комитет россии (ск рф)

ростов-на-дону

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156115/95/1561159562_0:180:3004:1870_1920x0_80_0_0_efebd58c40af2a841bb2fbb4a253a4e6.jpg

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за его говор, в военном суде Ростова-на-Дону заявил, что русский - его родной язык, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. Во вторник состоялось заседание по делу, на котором выступил подсудимый. "Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он, добавив, что также не согласен с показаниями отдельных свидетелей. По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230829/terakt-1892828872.html

https://ria.ru/20230824/sud-1891994882.html

мариуполь

ростов-на-дону

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, россия