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Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский - РИА Новости, 29.08.2023
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17:10 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892973027.html
Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский
Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский - РИА Новости, 29.08.2023
Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский
Украинский военный Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за его говор, в военном суде Ростова-на-Дону заявил, что русский - его родной язык,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:10
2023-08-29T17:10
в мире
мариуполь
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ростов-на-дону
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за его говор, в военном суде Ростова-на-Дону заявил, что русский - его родной язык, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. Во вторник состоялось заседание по делу, на котором выступил подсудимый. "Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он, добавив, что также не согласен с показаниями отдельных свидетелей. По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230829/terakt-1892828872.html
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в мире, мариуполь, следственный комитет россии (ск рф), ростов-на-дону, россия
В мире, Мариуполь, Следственный комитет России (СК РФ), Ростов-на-Дону, Россия
Убивший мариупольца за говор боец ВСУ заявил, что его родной язык — русский

Военный ВСУ, убивший мариупольца за говор, заявил, что его родной язык — русский

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкКресла для судей в зале заседаний
Кресла для судей в зале заседаний - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Кресла для судей в зале заседаний. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Украинский военный Антон Чередник, обвиняемый в убийстве жителя Мариуполя за его говор, в военном суде Ростова-на-Дону заявил, что русский - его родной язык, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. Во вторник состоялось заседание по делу, на котором выступил подсудимый.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Задержанный сторонник "Азова"* признался в подготовке теракта в Калуге
Вчера, 09:57
«
"Как сказало обвинение на заседании, что я испытываю ненависть к русскоязычным. Мой родной язык - это русский, я на нем учился и разговариваю", - сказал он, добавив, что также не согласен с показаниями отдельных свидетелей.
По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.
Зал заседаний в суде - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
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24 августа, 14:53
 
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