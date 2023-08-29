https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892934400.html
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству - РИА Новости, 29.08.2023
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству
Девочка-подросток скончалась в больнице в США из-за ножевого ранения, которая нанесла ей знакомая во время спора из-за соуса из McDonald's, сообщил телеканал... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:14
2023-08-29T16:14
2023-08-29T16:18
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ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Девочка-подросток скончалась в больнице в США из-за ножевого ранения, которая нанесла ей знакомая во время спора из-за соуса из McDonald's, сообщил телеканал Fox 5 DС. "Девочке-подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд, предъявлено обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте), а также ряд других серьезных обвинений в связи со смертью от ножевого ранения другой 16-летней девушки из Уолдорфа", - передает телеканал. Уточняется, что нападавшая была ровесницей своей жертвы. Инцидент произошел в машине после того, как группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду на вынос. "Ссора, видимо, началась из-за кисло-сладкого соуса. Затем она переросла в физическое столкновение. Подростки в какой-то момент вышли из машины, и прямо возле ресторана McDonald's на (улице - ред.) U Street началась драка", - сообщает телеканал со ссылкой на судебные материалы. После инцидента пострадавшую доставили в больницу, но там она скончалась. Нападавшую задержала полиция, по итогам первого заседания суда ее оставили под стражей до следующего слушания. Адвокат обвиняемой заявляет, что она действовала в целях самообороны.
https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html
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сша, мэриленд
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству
В США девочка зарезала знакомую во время спора из-за соуса в McDonald's
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости.
Девочка-подросток скончалась в больнице в США из-за ножевого ранения, которая нанесла ей знакомая во время спора из-за соуса из McDonald's, сообщил телеканал Fox 5 DС.
"Девочке-подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд
, предъявлено обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте), а также ряд других серьезных обвинений в связи со смертью от ножевого ранения другой 16-летней девушки из Уолдорфа", - передает телеканал.
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Уточняется, что нападавшая была ровесницей своей жертвы. Инцидент произошел в машине после того, как группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду на вынос.
"Ссора, видимо, началась из-за кисло-сладкого соуса. Затем она переросла в физическое столкновение. Подростки в какой-то момент вышли из машины, и прямо возле ресторана McDonald's на (улице - ред.) U Street началась драка", - сообщает телеканал со ссылкой на судебные материалы.
После инцидента пострадавшую доставили в больницу, но там она скончалась. Нападавшую задержала полиция, по итогам первого заседания суда ее оставили под стражей до следующего слушания. Адвокат обвиняемой заявляет, что она действовала в целях самообороны.
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