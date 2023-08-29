Рейтинг@Mail.ru
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:14 29.08.2023 (обновлено: 16:18 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/ubiystvo-1892934400.html
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству - РИА Новости, 29.08.2023
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству
Девочка-подросток скончалась в больнице в США из-за ножевого ранения, которая нанесла ей знакомая во время спора из-за соуса из McDonald's, сообщил телеканал... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:14
2023-08-29T16:18
сша
мэриленд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892938991_195:746:2508:2047_1920x0_80_0_0_2e01ed84a861541546cc4b69dc6b2148.jpg
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Девочка-подросток скончалась в больнице в США из-за ножевого ранения, которая нанесла ей знакомая во время спора из-за соуса из McDonald's, сообщил телеканал Fox 5 DС. "Девочке-подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд, предъявлено обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте), а также ряд других серьезных обвинений в связи со смертью от ножевого ранения другой 16-летней девушки из Уолдорфа", - передает телеканал. Уточняется, что нападавшая была ровесницей своей жертвы. Инцидент произошел в машине после того, как группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду на вынос. "Ссора, видимо, началась из-за кисло-сладкого соуса. Затем она переросла в физическое столкновение. Подростки в какой-то момент вышли из машины, и прямо возле ресторана McDonald's на (улице - ред.) U Street началась драка", - сообщает телеканал со ссылкой на судебные материалы. После инцидента пострадавшую доставили в больницу, но там она скончалась. Нападавшую задержала полиция, по итогам первого заседания суда ее оставили под стражей до следующего слушания. Адвокат обвиняемой заявляет, что она действовала в целях самообороны.
https://ria.ru/20230720/ubiystvo-1885297789.html
https://ria.ru/20230705/vashington-1882323201.html
сша
мэриленд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892938991_250:950:1712:2047_1920x0_80_0_0_2bd98a4ae74d98e8e153e25cb67fba10.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, мэриленд
США, Мэриленд
В США спор из-за соуса в McDonald's привел к убийству

В США девочка зарезала знакомую во время спора из-за соуса в McDonald's

© AFP 2023 / Stefani ReynoldsАвтомобили полиции в штате Мэриленд
Автомобили полиции в штате Мэриленд - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AFP 2023 / Stefani Reynolds
Автомобили полиции в штате Мэриленд . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 29 авг - РИА Новости. Девочка-подросток скончалась в больнице в США из-за ножевого ранения, которая нанесла ей знакомая во время спора из-за соуса из McDonald's, сообщил телеканал Fox 5 DС.
"Девочке-подростку из Уолдорфа, штат Мэриленд, предъявлено обвинение в убийстве второй степени (в подростковом возрасте), а также ряд других серьезных обвинений в связи со смертью от ножевого ранения другой 16-летней девушки из Уолдорфа", - передает телеканал.
Сотрудники полиции Майами - РИА Новости, 1920, 20.07.2023
В США девушка наняла киллера для убийства трехлетнего сына
20 июля, 15:23
Уточняется, что нападавшая была ровесницей своей жертвы. Инцидент произошел в машине после того, как группа подростков заехала в ресторан быстрого питания McDonald's и взяла еду на вынос.
"Ссора, видимо, началась из-за кисло-сладкого соуса. Затем она переросла в физическое столкновение. Подростки в какой-то момент вышли из машины, и прямо возле ресторана McDonald's на (улице - ред.) U Street началась драка", - сообщает телеканал со ссылкой на судебные материалы.
После инцидента пострадавшую доставили в больницу, но там она скончалась. Нападавшую задержала полиция, по итогам первого заседания суда ее оставили под стражей до следующего слушания. Адвокат обвиняемой заявляет, что она действовала в целях самообороны.
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.07.2023
При стрельбе в Вашингтоне в День независимости США ранены девять человек
5 июля, 11:57
 
СШАМэриленд
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала