https://ria.ru/20230829/tyumen-1893005312.html

Тюменская область помогает бизнесу развивать производство

Тюменская область помогает бизнесу развивать производство - РИА Новости, 29.08.2023

Тюменская область помогает бизнесу развивать производство

Региональная господдержка помогает тюменским предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию и развивать производство, заявил губернатор Тюменской области... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:39

2023-08-29T19:39

2023-08-29T19:52

тюменская область

экономика

технологии

тюменская область

тюменский район

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Региональная господдержка помогает тюменским предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию и развивать производство, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона посетил предприятия Тюменского района, которые используют для развития такую меру господдержки, как субсидирование из регионального бюджета приобретения оборудования в лизинг. "Из всех действующих в регионе мер финансовой поддержки бизнеса компенсация стоимости оплаченного лизинга оборудования, наверное, самая популярная. За последние десять лет общая сумма выплаченных нами компенсаций за лизинговые платежи для промышленных предприятий составила порядка 2,5 миллиарда рублей, а для малого и среднего бизнеса – 1 миллиард 700 миллионов рублей", – сообщил Александр Моор, добавив, что "с каждым годом количество желающих получить такую поддержку растет". Моор побывал на заводе металлических изделий "Орион" в селе Ембаево. За три года компания получила из регионального бюджета более 8,7 миллиона рублей в виде возмещения платежей по лизингу, а также воспользовалась льготным кредитом на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Региональным субсидированием лизинга оборудования пользуется и Винзилинский завод керамических стеновых материалов. Обновление оборудования позволяет увеличивать производительность труда, снижать себестоимость продукции и повышать ее конкурентоспособность на рынке. Это очень важно для дальнейшего развития региональной экономики, подчеркнул губернатор.

https://ria.ru/20230824/moor-1892082410.html

тюменская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, тюменская область, тюменский район, александр моор