Тюменская область помогает бизнесу развивать производство
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
ТЮМЕНЬ, 29 авг – РИА Новости. Региональная господдержка помогает тюменским предприятиям выпускать конкурентоспособную продукцию и развивать производство, заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Глава региона посетил предприятия Тюменского района, которые используют для развития такую меру господдержки, как субсидирование из регионального бюджета приобретения оборудования в лизинг.
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"Из всех действующих в регионе мер финансовой поддержки бизнеса компенсация стоимости оплаченного лизинга оборудования, наверное, самая популярная. За последние десять лет общая сумма выплаченных нами компенсаций за лизинговые платежи для промышленных предприятий составила порядка 2,5 миллиарда рублей, а для малого и среднего бизнеса – 1 миллиард 700 миллионов рублей", – сообщил Александр Моор, добавив, что "с каждым годом количество желающих получить такую поддержку растет".
Моор побывал на заводе металлических изделий "Орион" в селе Ембаево. За три года компания получила из регионального бюджета более 8,7 миллиона рублей в виде возмещения платежей по лизингу, а также воспользовалась льготным кредитом на сумму свыше 1,7 миллиона рублей. Региональным субсидированием лизинга оборудования пользуется и Винзилинский завод керамических стеновых материалов.
Обновление оборудования позволяет увеличивать производительность труда, снижать себестоимость продукции и повышать ее конкурентоспособность на рынке. Это очень важно для дальнейшего развития региональной экономики, подчеркнул губернатор.