https://ria.ru/20230829/turtsiya-1892822061.html

Анкара не предвидит заход украинских судов в турецкие проливы

Анкара не предвидит заход украинских судов в турецкие проливы - РИА Новости, 29.08.2023

Анкара не предвидит заход украинских судов в турецкие проливы

Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов в турецкие проливы с сельхозпродукцией из украинских портов, сообщил министр транспорта и инфраструктуры... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:24

2023-08-29T09:24

2023-08-29T09:24

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украина

одесса

дмитрий песков

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АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов в турецкие проливы с сельхозпродукцией из украинских портов, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу газете Hürriyet. Ранее украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля 2022 года в порту Одессы, вышло в Черное море, оно направлялось в Варну на северо-востоке Болгарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, а перспективы зависят от выполнения на деле обязательств, которые были перед Россией. "Никаких других судов, идущих, ожидающих с Украины, нет, и не предвидится", - приводит слова министра Hürriyet. В середине августа министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что первое судно воспользовалось открытым Киевом временным коридором в Черном море, контейнеровоз с более чем 30 тысячами тонн груза вышел из порта Одессы. Минобороны Турции уточняло, что данное судно не перевозит зерно. Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.

https://ria.ru/20230829/elevator-1892821073.html

https://ria.ru/20230826/zerno-1892392138.html

россия

украина

одесса

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, украина, одесса, дмитрий песков, владимир путин, вооруженные силы украины, оон, в мире