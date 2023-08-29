Анкара не предвидит заход украинских судов в турецкие проливы
Анкара не предвидит заход судов с сельхозпродукцией с Украины в турецкие проливы
Пролив Босфор. Архивное фото
АНКАРА, 29 авг – РИА Новости. Анкара не предвидит в ближайшее время заход судов в турецкие проливы с сельхозпродукцией из украинских портов, сообщил министр транспорта и инфраструктуры Абдулькадир Уралоглу газете Hürriyet.
Ранее украинские СМИ сообщили, что второе судно, которое находилось с февраля 2022 года в порту Одессы, вышло в Черное море, оно направлялось в Варну на северо-востоке Болгарии. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя проход второго украинского судна из порта Одессы в сторону Варны по зерновому коридору, заявил, что это не имеет отношения к перспективам возобновления зерновой сделки, а перспективы зависят от выполнения на деле обязательств, которые были перед Россией.
"Никаких других судов, идущих, ожидающих с Украины, нет, и не предвидится", - приводит слова министра Hürriyet.
Ранее военно-морские силы ВСУ сообщили, что Украина объявила об открытии временных коридоров для торговых судов, идущих в направлении или из черноморских портов - Черноморск, Одесса и Южный. Двенадцатого августа Киев объявил об открытии регистрации торговых судов, готовых идти данными маршрутами "под наблюдением ВСУ", которые будут обеспечивать их безопасность. При этом представитель военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук признал, что гарантировать полную безопасность прохода судов по временным коридорам в Черном море на данный момент невозможно.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.