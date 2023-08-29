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Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 05.09.2023
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19:38 29.08.2023 (обновлено: 15:17 05.09.2023)
https://ria.ru/20230829/tuman-1894308944.html
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 05.09.2023
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.09.2023
2023-08-29T19:38
2023-09-05T15:17
москва сегодня: мегаполис для жизни
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 23.00 и до 09.00 30 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы

Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкТуман в Москве
Туман в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Туман в Москве
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.
Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 23.00 и до 09.00 30 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров.
"Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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