https://ria.ru/20230829/tuman-1894308944.html

Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 05.09.2023

Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана

Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.09.2023

2023-08-29T19:38

2023-08-29T19:38

2023-09-05T15:17

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 23.00 и до 09.00 30 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230828/pogoda-1892598433.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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