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Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана - РИА Новости, 05.09.2023
Автомобилистов Москвы призвали быть внимательными на дороге из-за тумана
Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 05.09.2023
2023-08-29T19:38
2023-08-29T19:38
2023-09-05T15:17
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Автомобилистам в Москве стоит быть внимательными на дороге из-за тумана в ночь на среду, сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства. Отмечается, что, по прогнозам синоптиков, во вторник после 23.00 и до 09.00 30 августа в столице ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров. "Просим автомобилистов быть предельно внимательными на дороге, строго соблюдать скоростной режим и дистанцию", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Комплекс городского хозяйства Москвы, Городское хозяйство Москвы