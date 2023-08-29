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Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на десять процентов

Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на десять процентов - РИА Новости, 29.08.2023

Цены на газ в Европе по итогам торгов снизились почти на десять процентов

Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились почти на 10%, до 387 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:23

2023-08-29T19:23

2023-08-29T19:23

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились почти на 10%, до 387 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки 424,1 доллара (-1,1%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум вторника составил 432,7 доллара (+0,9%). Последние фьючерсы торговались по 387,2 доллара (-9,7%), что стало ценовым минимумом. Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 429 долларов за тысячу кубометров.В понедельник цены на газ выросли на 8%, до 420 долларов за тысячу кубометров. Драйвером роста эксперты называли спад экспорта трубопроводного газа из Норвегии и опасения участников рынка касательно сбоев поставок сжиженного природного газа (СПГ) из Австралии из-за возможных забастовок на крупных австралийских СПГ-предприятиях американской нефтегазовой компании Chevron – Gorgon и Wheatstone.Chevron в понедельник сообщил РИА Новости, что получил уведомления о проведении забастовки рабочих предприятий Gorgon и Wheatstone, примет меры для поддержания безопасной и надежной работы и продолжит переговорный процесс.Во вторник альянс, объединяющий Морской союз Австралии и Австралийский профсоюз рабочих, подтвердил скорое прекращение работ на обоих предприятиях, забастовки будут включать ограниченный или полный отказ от выполнения ряда задач и продолжат нарастать каждую неделю, пока компания не согласится с требованиями работников, сообщало агентство Рейтер.

https://ria.ru/20230812/gaz-1889671887.html

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европа, экономика, австралия