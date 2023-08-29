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ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:05 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/svo-1892897489.html
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ
Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:05
2023-08-29T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ

ВС России поразили в ДНР два командно-наблюдательных пункта мехбригады ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные
Российские военные - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
28 августа, 14:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 28.08.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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