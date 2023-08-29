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ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ
Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:05
2023-08-29T14:05
2023-08-29T14:05
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.
донецкая народная республика
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ
ВС России поразили в ДНР два командно-наблюдательных пункта мехбригады ВСУ