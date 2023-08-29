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ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ

ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ - РИА Новости, 29.08.2023

ВС России поразили командные пункты подразделения мехбригады ВСУ

Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:05

2023-08-29T14:05

2023-08-29T14:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Российские военные в течение суток уничтожили в ДНР два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады украинской армии, сообщило во вторник министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Серебрянка Донецкой народной республики уничтожены два командно-наблюдательных пункта подразделений 67-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сводке военного ведомства.

донецкая народная республика

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2023

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)