https://ria.ru/20230829/sud-1893026608.html

В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ

В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ - РИА Новости, 29.08.2023

В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ

Троих граждан Украины, которые в интересах СБУ собирали информацию о российских войсках и готовили теракты в Запорожской области, будут судить, сообщили... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:12

2023-08-29T22:12

2023-08-29T22:12

специальная военная операция на украине

запорожская область

россия

бердянск

служба безопасности украины

гибдд мвд рф

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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Троих граждан Украины, которые в интересах СБУ собирали информацию о российских войсках и готовили теракты в Запорожской области, будут судить, сообщили журналистам в региональном СУСК РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону", - сказал журналистам представитель ведомства. Задержанным вменяют "участие в террористическом сообществе", "совершение террористического акта" и "покушение на совершение террористического акта". По версии следствия, в 2022 году неизвестные, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя против интересов РФ, создали террористическое сообщество, в которое вошли трое жителей Бердянска Запорожской области. Террористическое сообщество характеризовалось сплоченностью, тщательным планированием и подготовкой преступлений. Взаимодействовали участники через мессенджеры, отмечали следователи. В частности, с августа по ноябрь 2022 года обвиняемые за деньги собирали информацию о маршрутах, автомобилях, местах жительства и работах трех представителей власти для дальнейшего покушения на указанных лиц. В результате один из них погиб, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью. Как уточнили РИА Новости в региональном управлении, погибший - заместитель начальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников. Он был убит в августе 2022 года при срабатывании самодельного взрывного устройства. Кроме того, соучастники передавали информацию о месте нахождения городского штаба гуманитарной помощи для совершения там теракта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.

https://ria.ru/20230822/sud-1891523068.html

https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

запорожская область, россия, бердянск, служба безопасности украины, гибдд мвд рф