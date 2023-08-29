https://ria.ru/20230829/sud-1893026608.html
В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ
В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ - РИА Новости, 29.08.2023
В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ
Троих граждан Украины, которые в интересах СБУ собирали информацию о российских войсках и готовили теракты в Запорожской области, будут судить, сообщили... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:12
2023-08-29T22:12
2023-08-29T22:12
специальная военная операция на украине
запорожская область
россия
бердянск
служба безопасности украины
гибдд мвд рф
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МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Троих граждан Украины, которые в интересах СБУ собирали информацию о российских войсках и готовили теракты в Запорожской области, будут судить, сообщили журналистам в региональном СУСК РФ. "Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону", - сказал журналистам представитель ведомства. Задержанным вменяют "участие в террористическом сообществе", "совершение террористического акта" и "покушение на совершение террористического акта". По версии следствия, в 2022 году неизвестные, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя против интересов РФ, создали террористическое сообщество, в которое вошли трое жителей Бердянска Запорожской области. Террористическое сообщество характеризовалось сплоченностью, тщательным планированием и подготовкой преступлений. Взаимодействовали участники через мессенджеры, отмечали следователи. В частности, с августа по ноябрь 2022 года обвиняемые за деньги собирали информацию о маршрутах, автомобилях, местах жительства и работах трех представителей власти для дальнейшего покушения на указанных лиц. В результате один из них погиб, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью. Как уточнили РИА Новости в региональном управлении, погибший - заместитель начальника ГИБДД Бердянска Александр Колесников. Он был убит в августе 2022 года при срабатывании самодельного взрывного устройства. Кроме того, соучастники передавали информацию о месте нахождения городского штаба гуманитарной помощи для совершения там теракта. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
https://ria.ru/20230822/sud-1891523068.html
https://ria.ru/20230824/krymchanin-1892011862.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, бердянск, служба безопасности украины, гибдд мвд рф
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Россия, Бердянск, Служба безопасности Украины, ГИБДД МВД РФ
В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев, собиравших данные для СБУ
В Ростове-на-Дону будут судить троих украинцев за сбор информации о ВС России
МЕЛИТОПОЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Троих граждан Украины, которые в интересах СБУ собирали информацию о российских войсках и готовили теракты в Запорожской области, будут судить, сообщили журналистам в региональном СУСК РФ.
«
"Прокуратура Запорожской области утвердила обвинительное заключение. Дело направлено в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону", - сказал журналистам представитель ведомства.
Задержанным вменяют "участие в террористическом сообществе", "совершение террористического акта" и "покушение на совершение террористического акта".
По версии следствия, в 2022 году неизвестные, дело в отношении которых выделено в отдельное производство, действуя против интересов РФ, создали террористическое сообщество, в которое вошли трое жителей Бердянска
Запорожской области.
Террористическое сообщество характеризовалось сплоченностью, тщательным планированием и подготовкой преступлений. Взаимодействовали участники через мессенджеры, отмечали следователи. В частности, с августа по ноябрь 2022 года обвиняемые за деньги собирали информацию о маршрутах, автомобилях, местах жительства и работах трех представителей власти для дальнейшего покушения на указанных лиц. В результате один из них погиб, еще двоим причинен тяжкий вред здоровью.
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Как уточнили РИА Новости в региональном управлении, погибший - заместитель начальника ГИБДД
Бердянска Александр Колесников. Он был убит в августе 2022 года при срабатывании самодельного взрывного устройства.
Кроме того, соучастники передавали информацию о месте нахождения городского штаба гуманитарной помощи для совершения там теракта.
Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев
не признаёт и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье
, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь
.
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