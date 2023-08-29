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Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца - РИА Новости, 29.08.2023
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17:11 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/sud-1892973493.html
Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца
Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца - РИА Новости, 29.08.2023
Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца
Южный окружной военный суд продлил до 6 декабря срок содержания под стражей украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:11
2023-08-29T17:11
мариуполь
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд продлил до 6 декабря срок содержания под стражей украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В ходе заседания во вторник прокурор ходатайствовал о продлении Череднику ареста на три месяца. "Суд определил продлить Череднику меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 6 декабря 2023 года", - сказал судья. Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ. По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230828/srok-1892645815.html
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мариуполь, россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Мариуполь, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца

Суд продлил арест украинскому военному, застрелившему мариупольца за говор

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУкраинский военнослужащий Антон Чередник во время заседания суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону
Украинский военнослужащий Антон Чередник во время заседания суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Украинский военнослужащий Антон Чередник во время заседания суда в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг - РИА Новости. Южный окружной военный суд продлил до 6 декабря срок содержания под стражей украинскому военному Антону Череднику, обвиняемому в убийстве жителя Мариуполя за его говор, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В ходе заседания во вторник прокурор ходатайствовал о продлении Череднику ареста на три месяца.
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"Суд определил продлить Череднику меру пресечения в виде содержания под стражей на три месяца, до 6 декабря 2023 года", - сказал судья.
Чередник обвиняется по статье 278 (насильственный захват власти), части 1 статьи 356 (применение запрещенных средств и методов ведения войны), части 2 статьи 105 (убийство), статьи 205.3 (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности) УК РФ.
По данным СК, 27 марта 2022 года в поселке Мирный под Мариуполем Чередник остановил двух мужчин и приказал им лечь на землю. Осознавая, что перед ним гражданские, он потребовал произнести фразу на украинском языке, стреляя из автомата в воздух. Используя в качестве предлога неправильное произношение, Чередник расстрелял одного из мужчин, второй остался жив и дал показания. В ходе прений прокурор запросил для Чередника 17 лет лишения свободы.
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