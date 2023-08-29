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Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года - РИА Новости, 29.08.2023
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Нижегородская область
 
18:32 29.08.2023 (обновлено: 18:35 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/strategiya-1892991615.html
Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года
Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года - РИА Новости, 29.08.2023
Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года
Стратегию развития Нижегородской области в новой редакции должны утвердить до конца года, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:32
2023-08-29T18:35
нижегородская область
экономика
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Стратегию развития Нижегородской области в новой редакции должны утвердить до конца года, заявил глава региона Глеб Никитин. Губернатор Нижегородской области принял участие в форуме "Вместе мы можем больше!", на котором были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации стратегии развития Нижегородской области. "Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе по актуализации стратегии. Помню, как пять лет назад разрабатывали и принимали стратегию. В конечном итоге получился очень конкретный документ, который включал в себя актуальные направления развития региона. В основе каждого значимого проекта и события последних лет, будь то строительство метро, обновление электротранспорта или создание ИТ-кампуса, – стратегия развития. Так будет и дальше", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Всего в регионе прошло 13 отраслевых и 58 территориальных стратегических сессий. В отраслевых сессиях приняло участие более 800 человек, было проведено более 100 экспертных круглых столов. По каждому направлению были озвучены соответствующие предложения. &quot;Теперь нам предстоит оценить с экспертной точки зрения возможность реализации предложенных идей. До конца года мы должны утвердить стратегию развития Нижегородской области в новой редакции&quot;, - подчеркнул Никитин.В территориальных стратегических сессиях приняли участие свыше 3,4 тысячи человек, которые обозначили более 3 тысяч идей о развитии муниципалитетов. "Несмотря на локальность отдельных предложений, высказанных на стратсессиях в муниципалитетах, все они имеют право на существование. Поэтому считаю необходимым продолжить работу отраслевых экспертно-муниципальных сессий подобного рода на регулярной основе", - сказал губернатор, добавив, что работа над обновлением стратегии продолжается.
https://ria.ru/20230815/rasselenie-1890276738.html
https://ria.ru/20230816/rezidenty-1890382923.html
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экономика, нижегородская область, глеб никитин
Нижегородская область, Экономика, Нижегородская область, Глеб Никитин

Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкГорода России. Нижний Новгород
Города России. Нижний Новгород - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Стратегию развития Нижегородской области в новой редакции должны утвердить до конца года, заявил глава региона Глеб Никитин.
Губернатор Нижегородской области принял участие в форуме "Вместе мы можем больше!", на котором были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации стратегии развития Нижегородской области.
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"Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе по актуализации стратегии. Помню, как пять лет назад разрабатывали и принимали стратегию. В конечном итоге получился очень конкретный документ, который включал в себя актуальные направления развития региона. В основе каждого значимого проекта и события последних лет, будь то строительство метро, обновление электротранспорта или создание ИТ-кампуса, – стратегия развития. Так будет и дальше", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Всего в регионе прошло 13 отраслевых и 58 территориальных стратегических сессий. В отраслевых сессиях приняло участие более 800 человек, было проведено более 100 экспертных круглых столов. По каждому направлению были озвучены соответствующие предложения.
«

"Теперь нам предстоит оценить с экспертной точки зрения возможность реализации предложенных идей. До конца года мы должны утвердить стратегию развития Нижегородской области в новой редакции", - подчеркнул Никитин.

В территориальных стратегических сессиях приняли участие свыше 3,4 тысячи человек, которые обозначили более 3 тысяч идей о развитии муниципалитетов. "Несмотря на локальность отдельных предложений, высказанных на стратсессиях в муниципалитетах, все они имеют право на существование. Поэтому считаю необходимым продолжить работу отраслевых экспертно-муниципальных сессий подобного рода на регулярной основе", - сказал губернатор, добавив, что работа над обновлением стратегии продолжается.
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