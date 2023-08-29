https://ria.ru/20230829/strategiya-1892991615.html

Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года

Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года - РИА Новости, 29.08.2023

Обновленную стратегию развития Нижегородской области утвердят до конца года

Стратегию развития Нижегородской области в новой редакции должны утвердить до конца года, заявил глава региона Глеб Никитин. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T18:32

2023-08-29T18:32

2023-08-29T18:35

нижегородская область

экономика

нижегородская область

глеб никитин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 авг - РИА Новости. Стратегию развития Нижегородской области в новой редакции должны утвердить до конца года, заявил глава региона Глеб Никитин. Губернатор Нижегородской области принял участие в форуме "Вместе мы можем больше!", на котором были подведены итоги работы отраслевых и территориальных стратегических сессий по актуализации стратегии развития Нижегородской области. "Хочу поблагодарить всех, кто принимал участие в работе по актуализации стратегии. Помню, как пять лет назад разрабатывали и принимали стратегию. В конечном итоге получился очень конкретный документ, который включал в себя актуальные направления развития региона. В основе каждого значимого проекта и события последних лет, будь то строительство метро, обновление электротранспорта или создание ИТ-кампуса, – стратегия развития. Так будет и дальше", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина. Всего в регионе прошло 13 отраслевых и 58 территориальных стратегических сессий. В отраслевых сессиях приняло участие более 800 человек, было проведено более 100 экспертных круглых столов. По каждому направлению были озвучены соответствующие предложения. "Теперь нам предстоит оценить с экспертной точки зрения возможность реализации предложенных идей. До конца года мы должны утвердить стратегию развития Нижегородской области в новой редакции", - подчеркнул Никитин.В территориальных стратегических сессиях приняли участие свыше 3,4 тысячи человек, которые обозначили более 3 тысяч идей о развитии муниципалитетов. "Несмотря на локальность отдельных предложений, высказанных на стратсессиях в муниципалитетах, все они имеют право на существование. Поэтому считаю необходимым продолжить работу отраслевых экспертно-муниципальных сессий подобного рода на регулярной основе", - сказал губернатор, добавив, что работа над обновлением стратегии продолжается.

https://ria.ru/20230815/rasselenie-1890276738.html

https://ria.ru/20230816/rezidenty-1890382923.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, нижегородская область, глеб никитин