Столтенберг обсудил с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО
Столтенберг обсудил по телефону с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО
© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой поддержку, которую страны альянса оказывают Киеву, в том числе планирующиеся поставки истребителей F-16.
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"Провел продуктивный разговор с Дмитрием Кулебой по нашему сотрудничеству и продолжающейся поддержке НАТO", - написал Столтенберг в сети X (бывшей Twitter). Он также приветствовал "значительную поддержку, которую оказывают страны НАТО", в том числе поставки истребителей F-16 и подготовку пилотов, в которых задействованы Дания, Нидерланды, Норвегия и США.
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Премьер Норвегии Йонс Гар Стёре также подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине, при этом число самолетов пока неизвестно.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Позднее министр иностранных дел РФ отдельно отметил, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. По его словам, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями.