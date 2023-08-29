Рейтинг@Mail.ru
Столтенберг обсудил с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО - РИА Новости, 29.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:17 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1893027066.html
Столтенберг обсудил с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО
Столтенберг обсудил с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО - РИА Новости, 29.08.2023
Столтенберг обсудил с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой поддержку, которую страны альянса оказывают Киеву, в том... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:17
2023-08-29T22:17
в мире
украина
дмитрий кулеба
нато
f-16
министерство обороны сша
йенс столтенберг
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_67d48848aa06d34716495b48c3838cbc.jpg
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой поддержку, которую страны альянса оказывают Киеву, в том числе планирующиеся поставки истребителей F-16. "Провел продуктивный разговор с Дмитрием Кулебой по нашему сотрудничеству и продолжающейся поддержке НАТO", - написал Столтенберг в сети X (бывшей Twitter). Он также приветствовал "значительную поддержку, которую оказывают страны НАТО", в том числе поставки истребителей F-16 и подготовку пилотов, в которых задействованы Дания, Нидерланды, Норвегия и США. Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16. Премьер Норвегии Йонс Гар Стёре также подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине, при этом число самолетов пока неизвестно. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Позднее министр иностранных дел РФ отдельно отметил, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. По его словам, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями.
https://ria.ru/20230829/paket-1893026138.html
https://ria.ru/20230829/alyans-1893025006.html
украина
киев
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0b/1883446814_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_854da7465d300f267fd16f4adf2498cc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, дмитрий кулеба, нато, f-16, министерство обороны сша, йенс столтенберг, киев, сергей лавров, россия
В мире, Украина, Дмитрий Кулеба, НАТО, F-16, Министерство обороны США, Йенс Столтенберг, Киев, Сергей Лавров, Россия
Столтенберг обсудил с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО

Столтенберг обсудил по телефону с Кулебой сотрудничество Украины и НАТО

© AP Photo / Mindaugas KulbisГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг . Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 29 авг - РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что обсудил по телефону с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой поддержку, которую страны альянса оказывают Киеву, в том числе планирующиеся поставки истребителей F-16.
«
"Провел продуктивный разговор с Дмитрием Кулебой по нашему сотрудничеству и продолжающейся поддержке НАТO", - написал Столтенберг в сети X (бывшей Twitter). Он также приветствовал "значительную поддержку, которую оказывают страны НАТО", в том числе поставки истребителей F-16 и подготовку пилотов, в которых задействованы Дания, Нидерланды, Норвегия и США.
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Новый пакет помощи Киеву не включает кассетные боеприпасы, заявил Пентагон
Вчера, 22:09
Ранее высокопоставленный представитель администрации США заявил РИА Новости, что Вашингтон принял решение одобрить передачу Киеву американских истребителей четвертого поколения F-16 от Дании и Нидерландов. Белый дом подтвердил, что Украина получит боевые самолеты от третьих стран после завершения подготовки ее летчиков. В Пентагоне также отмечали, что Украина пока не располагает необходимой инфраструктурой для размещения у себя F-16.
Премьер Норвегии Йонс Гар Стёре также подтвердил намерение властей страны передать истребители F-16 Украине, при этом число самолетов пока неизвестно.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он подчеркивал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Позднее министр иностранных дел РФ отдельно отметил, что факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. По его словам, США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Кулеба обсудил с генсеком НАТО шаги по вступлению страны в альянс
Вчера, 22:01
 
В миреУкраинаДмитрий КулебаНАТОF-16Министерство обороны СШАЙенс СтолтенбергКиевСергей ЛавровРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала