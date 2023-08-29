https://ria.ru/20230829/sotrudnichestvo-1892926046.html

Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере

Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере - РИА Новости, 29.08.2023

Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере

Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с США в торгово-экономической сфере, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с министром торговли США... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:45

2023-08-29T15:45

2023-08-29T15:45

цены на нефть

китай

ли цян

пекин

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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с США в торгово-экономической сфере, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в Пекине. "Взаимная выгода и общий выигрыш - суть китайско-американских торгово-экономических отношений. Китай готов вместе с США укреплять диалог и сотрудничество в торгово-экономической сфере, способствовать здоровому развитию торгово-экономических отношений. Надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю", - сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.

https://ria.ru/20230826/briks-1892353407.html

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цены на нефть, китай, ли цян, пекин, сша