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Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере - РИА Новости, 29.08.2023
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15:45 29.08.2023
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Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере
Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере - РИА Новости, 29.08.2023
Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере
Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с США в торгово-экономической сфере, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с министром торговли США... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:45
2023-08-29T15:45
цены на нефть
китай
ли цян
пекин
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ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с США в торгово-экономической сфере, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в Пекине. "Взаимная выгода и общий выигрыш - суть китайско-американских торгово-экономических отношений. Китай готов вместе с США укреплять диалог и сотрудничество в торгово-экономической сфере, способствовать здоровому развитию торгово-экономических отношений. Надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю", - сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.
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цены на нефть, китай, ли цян, пекин, сша
Цены на нефть, Китай, Ли Цян, Пекин, США
Китай готов укреплять сотрудничество с США в торговой сфере

Премьер КНР: страна готова укреплять сотрудничество с США в торговой сфере

© AP Photo / Andy WongКиоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Andy Wong
Киоск с изображением планет с китайским и американским флагами в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 29 авг - РИА Новости. Китай готов укреплять диалог и сотрудничество с США в торгово-экономической сфере, заявил премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с министром торговли США Джиной Раймондо в Пекине.
«
"Взаимная выгода и общий выигрыш - суть китайско-американских торгово-экономических отношений. Китай готов вместе с США укреплять диалог и сотрудничество в торгово-экономической сфере, способствовать здоровому развитию торгово-экономических отношений. Надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю", - сказал Ли Цян, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Раймондо 27-30 августа находится в Китае с визитом, где у нее запланированы встречи с высшими должностными лицами КНР и американскими бизнесменами.
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Цены на нефтьКитайЛи ЦянПекинСША
 
 
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