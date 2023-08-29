https://ria.ru/20230829/shok-1892802980.html

"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского

"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023

"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского

Читатели австрийской EXXpress осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T01:37

2023-08-29T01:37

2023-08-29T01:37

в мире

украина

владимир зеленский

евросоюз

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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели австрийской EXXpress осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения выборов."Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет", — высказался Peter."Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125 процентов за Зеленского", — съязвил RichtigerWiener."С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?" — спросил Ben."Становится яснее, что за тварь этот Зеленский!" — разозлился Kole."Какое же трепло этот клоун", — написал piffge.Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html

https://ria.ru/20230829/vlast-1892802169.html

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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз