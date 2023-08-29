https://ria.ru/20230829/shok-1892802980.html
"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского
"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского - РИА Новости, 29.08.2023
"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского
Читатели австрийской EXXpress осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T01:37
2023-08-29T01:37
2023-08-29T01:37
в мире
украина
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Читатели австрийской EXXpress осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения выборов."Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет", — высказался Peter."Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125 процентов за Зеленского", — съязвил RichtigerWiener."С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?" — спросил Ben."Становится яснее, что за тварь этот Зеленский!" — разозлился Kole."Какое же трепло этот клоун", — написал piffge.Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20230828/zelenskiy-1892794265.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, владимир зеленский, евросоюз
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Евросоюз
"Совсем спятил". На Западе пришли в шок от наглого требования Зеленского
Читатели EXXpress назвали Зеленского сумасшедшим из-за слов о выборах на Украине
МОСКВА, 29 авг — РИА Новости.
Читатели австрийской EXXpress
осудили заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости получить пять миллиардов евро от Запада для проведения выборов.
«
"Этот карлик совсем спятил, надеюсь, ЕС ничего платить не будет", — высказался Peter.
"Уверен, ЕС отправит ему деньги, хотя результаты выборов уже сейчас известны: 125 процентов за Зеленского", — съязвил RichtigerWiener.
"С каких это пор президент может решать, будут выборы или нет? Он все еще президент или уже диктатор?" — спросил Ben.
"Становится яснее, что за тварь этот Зеленский!" — разозлился Kole.
"Какое же трепло этот клоун", — написал piffge.
"Пора обвинять". В Киеве заговорили о госизмене Зеленского
Ранее Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона заявил, что проводить выборы во время действия военного положения на Украине запрещено, но есть возможность, если украинский парламент поддержит соответствующие изменения в законодательство, Запад выделит деньги на это, а наблюдатели будут в том числе "в окопах".
Полный текст статьи и остальные комментарии читайте на сайте ИноСМИ >> Выйти из игры. На Западе призвали "устранить" Зеленского