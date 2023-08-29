https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html

Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей

Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей - РИА Новости, 29.08.2023

Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей

Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:17

2023-08-29T12:17

2023-08-29T12:17

происшествия

днр

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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке. "Ресурсы Донецкого агентства новостей в эти минуты подвергаются атаке хакеров. Доступ к сайту временно ограничен", - передает агентство. Сообщается, что сейчас идут работы по устранению враждебных воздействий.

https://ria.ru/20230811/khakery-1889622339.html

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, днр