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Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей - РИА Новости, 29.08.2023
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12:17 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей - РИА Новости, 29.08.2023
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей
Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:17
2023-08-29T12:17
происшествия
днр
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке. "Ресурсы Донецкого агентства новостей в эти минуты подвергаются атаке хакеров. Доступ к сайту временно ограничен", - передает агентство. Сообщается, что сейчас идут работы по устранению враждебных воздействий.
https://ria.ru/20230811/khakery-1889622339.html
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
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РИА Новости
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96
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60
353
60
происшествия, днр
Происшествия, ДНР
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей

Сайт Донецкого агентства новостей подвергся DDoS-атаке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкИнформационные технологии
Информационные технологии - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке.
"Ресурсы Донецкого агентства новостей в эти минуты подвергаются атаке хакеров. Доступ к сайту временно ограничен", - передает агентство.
Сообщается, что сейчас идут работы по устранению враждебных воздействий.
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