https://ria.ru/20230829/sayt-1892872168.html
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей - РИА Новости, 29.08.2023
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей
Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:17
2023-08-29T12:17
2023-08-29T12:17
происшествия
днр
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Донецкое агентство новостей в телеграм-канале сообщило, что его сайт подвергся DDoS-атаке. "Ресурсы Донецкого агентства новостей в эти минуты подвергаются атаке хакеров. Доступ к сайту временно ограничен", - передает агентство. Сообщается, что сейчас идут работы по устранению враждебных воздействий.
https://ria.ru/20230811/khakery-1889622339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, днр
Хакеры атаковали сайт Донецкого агентства новостей
Сайт Донецкого агентства новостей подвергся DDoS-атаке