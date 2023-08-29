https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892865311.html
Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада
Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада - РИА Новости, 29.08.2023
Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T12:07
2023-08-29T12:07
2023-08-29T12:07
россия
германия
франция
владимир путин
олаф шольц
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами стран, которые их вводили. Издание Bild опубликовало подробности разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором они высказали удивление тем, что Путин во время телефонных разговоров с каждым из них не упоминал санкции. "Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию. Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "сейчас мы видим не вербальное какое-то подтверждение правоты президента, а видим де-факто подтверждение": данные о росте и расширении экономики РФ, данные Всемирного Банка о вхождении России в ряд ведущих экономик. "Поэтому да, действительно Путин никогда с ними о санкциях не говорил", - подчеркнул Песков.
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россия, германия, франция, владимир путин, олаф шольц
Россия, Германия, Франция, Владимир Путин, Олаф Шольц
Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада
Песков: Путин никогда не затрагивал санкции в контактах с главами стран Запада
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами стран, которые их вводили.
Издание Bild опубликовало подробности разговора канцлера Германии Олафа Шольца
и президента Франции
Эмманюэля Макрона, в котором они высказали удивление тем, что Путин во время телефонных разговоров с каждым из них не упоминал санкции.
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"Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию. Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что "сейчас мы видим не вербальное какое-то подтверждение правоты президента, а видим де-факто подтверждение": данные о росте и расширении экономики РФ, данные Всемирного Банка о вхождении России в ряд ведущих экономик.
"Поэтому да, действительно Путин никогда с ними о санкциях не говорил", - подчеркнул Песков.
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