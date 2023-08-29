https://ria.ru/20230829/sanktsii-1892865311.html

Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада

Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада - РИА Новости, 29.08.2023

Песков: Путин никогда не говорил о санкциях с лидерами стран Запада

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:07

2023-08-29T12:07

2023-08-29T12:07

россия

германия

франция

владимир путин

олаф шольц

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин никогда не затрагивал тему санкций в контактах с лидерами стран, которые их вводили. Издание Bild опубликовало подробности разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эмманюэля Макрона, в котором они высказали удивление тем, что Путин во время телефонных разговоров с каждым из них не упоминал санкции. "Пусть, наверное, сами французы и немцы обсуждают эту публикацию. Я со своей стороны могу только подтвердить, что действительно президент Путин никогда не затрагивал тему санкций в своих контактах с руководителями тех стран, которые эти санкции вводили", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что "сейчас мы видим не вербальное какое-то подтверждение правоты президента, а видим де-факто подтверждение": данные о росте и расширении экономики РФ, данные Всемирного Банка о вхождении России в ряд ведущих экономик. "Поэтому да, действительно Путин никогда с ними о санкциях не говорил", - подчеркнул Песков.

https://ria.ru/20230828/sanktsii-1892708564.html

https://ria.ru/20230828/ssha-1892704914.html

россия

германия

франция

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россия, германия, франция, владимир путин, олаф шольц