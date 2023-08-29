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В Сочи сократилось число желающих покататься на электросамокатах - РИА Новости, 29.08.2023
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18:47 29.08.2023 (обновлено: 19:07 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/samokaty-1892995164.html
В Сочи сократилось число желающих покататься на электросамокатах
В Сочи сократилось число желающих покататься на электросамокатах - РИА Новости, 29.08.2023
В Сочи сократилось число желающих покататься на электросамокатах
Число желающих покататься на электросамокатах по центральным улицам Сочи, сократилось после ограничений, установленных городской мэрией, убедился корреспондент... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:47
2023-08-29T19:07
общество
сочи
алексей копайгородский
горький
чайковский
городское хозяйство москвы
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СОЧИ, 29 авг - РИА Новости. Число желающих покататься на электросамокатах по центральным улицам Сочи, сократилось после ограничений, установленных городской мэрией, убедился корреспондент РИА Новости. Ранее мэр города Алексей Копайгородский заявлял, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев. Первые запрещающие знаки установили на улице Навагинской. Позже знаки установили на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах. По наблюдению корреспондента РИА Новости, после запрета, катающихся на электросамокатах в центре Сочи сократилось. С 27 августа и по настоящее время, утром, днем и вечером самокатчиков, обычно разъезжающих на улицах Островского, Воровского, Горького, Войкова, в районе Курортного проспекта и парка "Ривьера", не было. Один самокатчик был замечен на улице Навагинская, где средства индивидуальной мобильности запрещены, однако в целом, улица сегодня располагает к пешим безопасным прогулкам, а по полосе некогда выделенной для самокатов, свободно гуляют люди. Движение на электросамокатах сохраняется вдоль набережной реки Сочи на улицах Конституции и Чайковского. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города, знаки там отсутствуют. "На (улице) Конституции пока не установлено", - сказали в мэрии. На вопрос, в каких из четырех крупных районов Сочи будут знаки, запрещающие езду на самокатах, в администрации города ответили, что их планируют установить в Центральном и Адлерском районах. На сегодняшний день городом утверждены 23 зоны, где будут установлены знаки, запрещающие езду на электросамокате, вопрос определения улиц находится в проработке. Ранее власти рассказывали агентству, что установка запрещающих знаков и патрулирование полицейских в зонах, свободных от самокатов, уже показала свои результаты.
https://ria.ru/20230829/otvetstvennost-1892816215.html
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общество, сочи, алексей копайгородский, горький, чайковский, городское хозяйство москвы
Общество, Сочи, Алексей Копайгородский, Горький, Чайковский, Городское хозяйство Москвы
В Сочи сократилось число желающих покататься на электросамокатах

В Сочи сократилось число самокатчиков, разъезжающих по центральным улицам

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи
Отдыхающие на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Отдыхающие на набережной в Нижнеимеретинской бухте города Сочи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 29 авг - РИА Новости. Число желающих покататься на электросамокатах по центральным улицам Сочи, сократилось после ограничений, установленных городской мэрией, убедился корреспондент РИА Новости.
Ранее мэр города Алексей Копайгородский заявлял, что езду на самокатах запретят в парках, скверах, на набережных и по всей улице Навагинской, которая пролегает через центр курорта по направлению к городским пляжам и является популярным местом среди туристов и сочинцев.
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Первые запрещающие знаки установили на улице Навагинской. Позже знаки установили на Приморской набережной, в Кооперативном и Комсомольском скверах.
По наблюдению корреспондента РИА Новости, после запрета, катающихся на электросамокатах в центре Сочи сократилось.
С 27 августа и по настоящее время, утром, днем и вечером самокатчиков, обычно разъезжающих на улицах Островского, Воровского, Горького, Войкова, в районе Курортного проспекта и парка "Ривьера", не было.
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Один самокатчик был замечен на улице Навагинская, где средства индивидуальной мобильности запрещены, однако в целом, улица сегодня располагает к пешим безопасным прогулкам, а по полосе некогда выделенной для самокатов, свободно гуляют люди.
Движение на электросамокатах сохраняется вдоль набережной реки Сочи на улицах Конституции и Чайковского. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе администрации города, знаки там отсутствуют.
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«
"На (улице) Конституции пока не установлено", - сказали в мэрии.
На вопрос, в каких из четырех крупных районов Сочи будут знаки, запрещающие езду на самокатах, в администрации города ответили, что их планируют установить в Центральном и Адлерском районах. На сегодняшний день городом утверждены 23 зоны, где будут установлены знаки, запрещающие езду на электросамокате, вопрос определения улиц находится в проработке.
Ранее власти рассказывали агентству, что установка запрещающих знаков и патрулирование полицейских в зонах, свободных от самокатов, уже показала свои результаты.
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ОбществоСочиАлексей КопайгородскийГорькийЧайковскийГородское хозяйство Москвы
 
 
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