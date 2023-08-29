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Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам - РИА Новости, 29.08.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:59 29.08.2023 (обновлено: 18:00 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/rubl-1892985943.html
Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам
Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам - РИА Новости, 29.08.2023
Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам
Российская валюта во вторник умеренно снижается после уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под нее продавать валюту, следует из данных... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:59
2023-08-29T18:00
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
рубль
московская биржа
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник умеренно снижается после уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под нее продавать валюту, следует из данных Московской биржи торгов и комментариев экспертов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск повышался на 39 копеек, до 95,70 рубля, юаня - на 5 копеек, до 13,11 рубля, евро – на 58 копеек, до 103,77 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составлял 128,7 миллиарда рублей против 41,5 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару. Доллар повышался к рублю на 0,4%, евро - на 0,6%, юань – на 0,4%. Рубль под давлением Курс российской валюты во вторник усилил снижение к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, видимо, на фоне сокращения продаж валюты экспортерами. "После того как рубль потерял поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению. Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". Стоимость нефти к 17.09 мск снижалась на 0,3% до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) прибавлял 0,1% до 104,2 пункта. Прогнозы Продажа иностранной валюты экспортерами в рамках недавней договоренности с властями пока лишь удерживает рубль от более быстрого и устойчивого ослабления, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, для более массированных интервенций пока отсутствует возможность. Скорее всего, это обусловлено тем, что, несмотря на улучшение конъюнктуры рынка нефти, а также в целом относительно высокие цены на сырье, геополитические и санкционные ограничения препятствуют наращиванию российской экспортной выручки, как в плане объема поставляемых сырьевых товаров, так и цен на них, отличающихся в меньшую сторону от рыночных", - рассуждает он. На фоне продаж экспортерами валюты спрос остается достаточно устойчивым и предлагаемых продаж не хватает для разворота тенденции ослабления рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Между тем многие экономисты говорят о необходимости курса в районе 80-85 рублей за доллар", - добавляет он.
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экономика, рубль, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Рубль, Московская биржа
Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам

Курс рубля на Мосбирже снизился после уплаты экспортерами августовских налогов

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРублевые монеты и купюры
Рублевые монеты и купюры - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Рублевые монеты и купюры. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник умеренно снижается после уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под нее продавать валюту, следует из данных Московской биржи торгов и комментариев экспертов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск повышался на 39 копеек, до 95,70 рубля, юаня - на 5 копеек, до 13,11 рубля, евро – на 58 копеек, до 103,77 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составлял 128,7 миллиарда рублей против 41,5 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару.
Доллар повышался к рублю на 0,4%, евро - на 0,6%, юань – на 0,4%.

Рубль под давлением

Курс российской валюты во вторник усилил снижение к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, видимо, на фоне сокращения продаж валюты экспортерами.
"После того как рубль потерял поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению. Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая".
Стоимость нефти к 17.09 мск снижалась на 0,3% до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) прибавлял 0,1% до 104,2 пункта.

Прогнозы

Продажа иностранной валюты экспортерами в рамках недавней договоренности с властями пока лишь удерживает рубль от более быстрого и устойчивого ослабления, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Вероятно, для более массированных интервенций пока отсутствует возможность. Скорее всего, это обусловлено тем, что, несмотря на улучшение конъюнктуры рынка нефти, а также в целом относительно высокие цены на сырье, геополитические и санкционные ограничения препятствуют наращиванию российской экспортной выручки, как в плане объема поставляемых сырьевых товаров, так и цен на них, отличающихся в меньшую сторону от рыночных", - рассуждает он.
На фоне продаж экспортерами валюты спрос остается достаточно устойчивым и предлагаемых продаж не хватает для разворота тенденции ослабления рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Между тем многие экономисты говорят о необходимости курса в районе 80-85 рублей за доллар", - добавляет он.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРубльМосковская биржа
 
 
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