https://ria.ru/20230829/rubl-1892985943.html

Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам

Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам - РИА Новости, 29.08.2023

Курс рубля на Мосбирже снизился к основным валютам

Российская валюта во вторник умеренно снижается после уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под нее продавать валюту, следует из данных... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:59

2023-08-29T17:59

2023-08-29T18:00

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

рубль

московская биржа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0d/1745699464_0:168:3078:1899_1920x0_80_0_0_a2c6606cee842fffa59b646603a97aa8.jpg

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости, Дмитрий Майоров. Российская валюта во вторник умеренно снижается после уплаты августовских налогов экспортерами, которые могли под нее продавать валюту, следует из данных Московской биржи торгов и комментариев экспертов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.12 мск повышался на 39 копеек, до 95,70 рубля, юаня - на 5 копеек, до 13,11 рубля, евро – на 58 копеек, до 103,77 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составлял 128,7 миллиарда рублей против 41,5 миллиарда по евро и 84,8 миллиарда по доллару. Доллар повышался к рублю на 0,4%, евро - на 0,6%, юань – на 0,4%. Рубль под давлением Курс российской валюты во вторник усилил снижение к основным валютам, торгуемым на Мосбирже, видимо, на фоне сокращения продаж валюты экспортерами. "После того как рубль потерял поддержку от налогового периода, он перешел к постепенному ослаблению. Экспортеры снизили объемы продажи валютной выручки, а спекулянты нарастили покупки валюты, понимая, что поддержка рубля после прохождения пика выплат снизится", - комментирует Антон Кравченко из УК "Первая". Стоимость нефти к 17.09 мск снижалась на 0,3% до 83,6 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) прибавлял 0,1% до 104,2 пункта. Прогнозы Продажа иностранной валюты экспортерами в рамках недавней договоренности с властями пока лишь удерживает рубль от более быстрого и устойчивого ослабления, считает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". "Вероятно, для более массированных интервенций пока отсутствует возможность. Скорее всего, это обусловлено тем, что, несмотря на улучшение конъюнктуры рынка нефти, а также в целом относительно высокие цены на сырье, геополитические и санкционные ограничения препятствуют наращиванию российской экспортной выручки, как в плане объема поставляемых сырьевых товаров, так и цен на них, отличающихся в меньшую сторону от рыночных", - рассуждает он. На фоне продаж экспортерами валюты спрос остается достаточно устойчивым и предлагаемых продаж не хватает для разворота тенденции ослабления рубля, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции". "Между тем многие экономисты говорят о необходимости курса в районе 80-85 рублей за доллар", - добавляет он.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, рубль, московская биржа