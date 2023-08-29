СМИ рассказали о рисках для судов, везущих зерно с Украины
NYT рассказала о рисках для судов, везущих зерно с Украины через Дунай
© AP Photo / Sercan OzkurnazliГрузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле
© AP Photo / Sercan Ozkurnazli
Грузовые суда в Черном море у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Портовая инфраструктура на Дунае, которую Киев пытается использовать после приостановки зерновой сделки, устарела, а предназначенные для более крупных портов танкеры слишком массивны для речной артерии и могут застрять или получить повреждения на одном из узких водных путей, тем самым заблокировав движение, пишет газета New York Times со ссылкой на аналитика компании Kpler Алексиса Эллендера.
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"Портовая инфраструктура на Дунае устаревает. Есть нехватка пилотов, чрезвычайно важных для навигации судов по рекам. Есть существенный риск того, что эти массивные суда, более подходящие для крупных портов, застрянут или получат повреждение в одном из узких водных путей, из-за чего движение будет заблокировано", - пишет издание, ссылаясь на Эллендера.
При этом New York Times отмечает, что засуха, подобная той, которая поразила Европу прошлым летом, может привести к тому, что реки станут настолько мелкими, что судам придется уменьшать объемы груза, чтобы обеспечить проход. Помимо этого за дельтой Дуная есть опасность столкнуться с морскими минами, пишет газета.
Издание приводит слова капитана и представителя компании владельца судна под турецким флагом, которое вышло из украинского порта Рени на Дунае в сторону Испании с грузом в 12 тысяч метрических тонн зерна. Название судна и дата выхода из порта не приводятся.
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"Все молятся, чтобы выйти оттуда как можно скорее... Еще один день, еще один риск", - приводит газета слова Фирата Адриансена, который владеет компанией, содержащей данное судно.
Капитан признался, что когда судно достигло Босфорского пролива, они с командой из 20 человек почувствовали огромное облегчение. Он добавил, что больше никогда не рискнет идти тем же маршрутом.
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"Моя компания не задумывается о возвращении, пока ситуация не будет урегулирована", - приводит слова капитана New York Times. При этом глава компании владельца-судна Адриансен не исключает еще одного рейса на Украину "в зависимости от обстоятельств".
Ранее министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявлял, что Киев экспортирует до 3,5 миллиона тонн зерна в месяц "без зернового коридора" против 5-6 миллионов тонн в недавнем прошлом.
Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.