https://ria.ru/20230829/rassledovanie-1892832714.html

Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК

Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 29.08.2023

Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК

Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T10:17

2023-08-29T10:17

2023-08-29T10:23

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

валерия чекалина

шоубиз

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело, возбуждённое против Чекалиных, передано в ГСУ СК", - сказал собеседник агентства. На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.

https://ria.ru/20230808/urgant-1888907481.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), валерия чекалина