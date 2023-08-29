https://ria.ru/20230829/rassledovanie-1892832714.html
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 29.08.2023
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:17
2023-08-29T10:17
2023-08-29T10:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
валерия чекалина
шоубиз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885525221_0:0:2813:1582_1920x0_80_0_0_3fc87940f77555b9a50da6f37a07729e.jpg
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело, возбуждённое против Чекалиных, передано в ГСУ СК", - сказал собеседник агентства. На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.
https://ria.ru/20230808/urgant-1888907481.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/15/1885525221_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_eb1d05bf755cd6781a7776344902a3b2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), валерия чекалина
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Валерия Чекалина, Шоубиз
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК
Дело четы Чекалиных о налоговых преступлениях передали в центральный аппарат СК
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело, возбуждённое против Чекалиных, передано в ГСУ СК", - сказал собеседник агентства.
На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов