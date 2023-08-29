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Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 29.08.2023
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Шоубиз
 
10:17 29.08.2023 (обновлено: 10:23 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/rassledovanie-1892832714.html
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК - РИА Новости, 29.08.2023
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК
Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T10:17
2023-08-29T10:23
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
валерия чекалина
шоубиз
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. "Уголовное дело, возбуждённое против Чекалиных, передано в ГСУ СК", - сказал собеседник агентства. На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.
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Дарья Буймова
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), валерия чекалина
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Валерия Чекалина, Шоубиз
Дело блогеров Чекалиных передали в центральный аппарат СК

Дело четы Чекалиных о налоговых преступлениях передали в центральный аппарат СК

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Валерия Чекалина с супругом Артемом
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Блогер Валерия Чекалина с супругом Артемом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Уголовное дело против семьи блогеров Валерии и Артема Чекалиных передано в центральный аппарат СК, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"Уголовное дело, возбуждённое против Чекалиных, передано в ГСУ СК", - сказал собеседник агентства.
На Чекалину и ее супруга заведены два уголовных дела. Первое касается уклонения от уплаты налогов на 311 миллионов рублей ввиду неправомерного использования упрощенной системы налогообложения, второе - отмывания денег в особо крупном размере.
Телеведущий Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
В ФНС ответили на слухи о проверке Ивана Урганта на сокрытие доходов
8 августа, 17:41
 
ШоубизПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Валерия Чекалина
 
 
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