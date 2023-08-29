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МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов" - РИА Новости, 29.08.2023
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03:54 29.08.2023
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МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов"
МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов" - РИА Новости, 29.08.2023
МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов"
В МЧС России разъяснили, что означает самое популярное пожелание пожарным "сухих рукавов" и рассказали о применяемом при тушении огня пожарном рукаве, способном РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T03:54
2023-08-29T03:54
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В МЧС России разъяснили, что означает самое популярное пожелание пожарным "сухих рукавов" и рассказали о применяемом при тушении огня пожарном рукаве, способном подавать в очаг горения 100 литров воды в секунду. "Рукава сухие, значит, нет пожаров, и все спокойно", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Спасатели также информируют, что используемый при тушении огня пожарный рукав в состоянии подавать в очаг возгорания 100 литров воды в секунду.
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россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество
Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Общество
МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов"

МЧС: пожелание пожарным "сухих рукавов" значит, что все спокойно

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В МЧС России разъяснили, что означает самое популярное пожелание пожарным "сухих рукавов" и рассказали о применяемом при тушении огня пожарном рукаве, способном подавать в очаг горения 100 литров воды в секунду.
"Рукава сухие, значит, нет пожаров, и все спокойно", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.
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Спасатели также информируют, что используемый при тушении огня пожарный рукав в состоянии подавать в очаг возгорания 100 литров воды в секунду.
 
РоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Общество
 
 
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