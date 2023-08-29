https://ria.ru/20230829/pozhelanie-1892806987.html

МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов"

МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов" - РИА Новости, 29.08.2023

МЧС раскрыло смысл самого популярного пожелания пожарным "сухих рукавов"

В МЧС России разъяснили, что означает самое популярное пожелание пожарным "сухих рукавов" и рассказали о применяемом при тушении огня пожарном рукаве, способном РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T03:54

2023-08-29T03:54

2023-08-29T03:54

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. В МЧС России разъяснили, что означает самое популярное пожелание пожарным "сухих рукавов" и рассказали о применяемом при тушении огня пожарном рукаве, способном подавать в очаг горения 100 литров воды в секунду. "Рукава сухие, значит, нет пожаров, и все спокойно", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства. Спасатели также информируют, что используемый при тушении огня пожарный рукав в состоянии подавать в очаг возгорания 100 литров воды в секунду.

https://ria.ru/20230824/kaska-1891873735.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество