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В России за сутки потушили 18 природных пожаров
В России за сутки потушили 18 природных пожаров - РИА Новости, 29.08.2023
В России за сутки потушили 18 природных пожаров
Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T09:17
2023-08-29T09:17
2023-08-29T09:17
происшествия
россия
природные пожары в россии
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.08.2023 года в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1344 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 29 августа в стране действовало 28 лесных пожаров на площади 14 878 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 13 пожаров на площади 14 023 гектара.
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происшествия, россия, природные пожары в россии
Происшествия, Россия, Природные пожары в России
В России за сутки потушили 18 природных пожаров
Лесопожарные службы за сутки потушили 18 природных пожаров в России