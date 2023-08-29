https://ria.ru/20230829/pozhary-1892821408.html

В России за сутки потушили 18 природных пожаров

В России за сутки потушили 18 природных пожаров - РИА Новости, 29.08.2023

В России за сутки потушили 18 природных пожаров

Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T09:17

2023-08-29T09:17

2023-08-29T09:17

происшествия

россия

природные пожары в россии

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы в России за сутки потушили 18 природных пожаров, сообщает Авиалесоохрана в Telegram-канале. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 28.08.2023 года в 9 регионах России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 18 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, 1344 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи 29 августа в стране действовало 28 лесных пожаров на площади 14 878 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) - там действуют 13 пожаров на площади 14 023 гектара.

https://ria.ru/20230808/yamal-1888880571.html

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происшествия, россия, природные пожары в россии