https://ria.ru/20230829/pozhar-1893026933.html

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась - РИА Новости, 29.08.2023

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась

Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T22:14

2023-08-29T22:14

2023-08-29T23:43

происшествия

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

ми-8 амтш

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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров, сообщили в краевом ГУ МЧС.По данным МЧС РФ, во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную."Группировка пожарных увеличена до 195 человек, 45 единиц техники. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают до 25-30 метров в секунду. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России уже совершил 27 сбросов, что составляет более 130 тонн воды.По данным министерства, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.

https://ria.ru/20230829/zaderzhanie-1892997792.html

геленджик

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лесной пожар в Геленджике Лесной пожар в Геленджике 2023-08-29T22:14 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ми-8 амтш