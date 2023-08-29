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Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась - РИА Новости, 29.08.2023
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22:14 29.08.2023 (обновлено: 23:43 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pozhar-1893026933.html
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась - РИА Новости, 29.08.2023
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров, сообщили в краевом ГУ МЧС. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T22:14
2023-08-29T23:43
происшествия
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров, сообщили в краевом ГУ МЧС.По данным МЧС РФ, во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную."Группировка пожарных увеличена до 195 человек, 45 единиц техники. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают до 25-30 метров в секунду. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток", - говорится в сообщении.Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России уже совершил 27 сбросов, что составляет более 130 тонн воды.По данным министерства, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.
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геленджик
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96
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Лесной пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике
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происшествия, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, ми-8 амтш
Происшествия, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Ми-8 АМТШ
Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась

Площадь лесного пожара в Геленджике выросла до 5 га

© Фото : 23 МВД/TelegramНа месте возгорания в районе Бобруковой щели Геленджикского района
На месте возгорания в районе Бобруковой щели Геленджикского района - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : 23 МВД/Telegram
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Площадь лесного пожара в Геленджике увеличилась до пяти гектаров, сообщили в краевом ГУ МЧС.
По данным МЧС РФ, во вторник в Геленджике загорелся лесной массив на площади 1,5 гектара в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара был привлечен вертолет Ми-8 с емкостью на пять тонн воды. Мэр города Алексей Богодистов сообщил, что ночью работа вертолета запрещена, и люди тушат пожар вручную.
На месте возгорания в районе Бобруковой щели Геленджикского района - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
В Геленджике задержали виновника возгорания в лесу
Вчера, 18:54
«
"Группировка пожарных увеличена до 195 человек, 45 единиц техники. Быстрому распространению огня способствует сильный ветер, порывы в горах достигают до 25-30 метров в секунду. Площадь пожара увеличилась до пяти гектаров. Пожарные работают в сложно-пересеченной горно-лесной местности, в ночное время суток", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вертолет Ми-8 МЧС России уже совершил 27 сбросов, что составляет более 130 тонн воды.
По данным министерства, огонь распространился к вершине горы. На данный момент угрозы населенным пунктам и объектам инфраструктуры нет. Для тушения пожара прибыла аэромобильная группировка. Обстановка на месте пожара контролируемая, сил и средств достаточно.
 
ПроисшествияГеленджикМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)РоссияМи-8 АМТШ
 
 
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