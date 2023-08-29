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В Москве загорелся склад с имуществом РЖД - РИА Новости, 29.08.2023
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17:47 29.08.2023 (обновлено: 18:07 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pozhar-1892983305.html
В Москве загорелся склад с имуществом РЖД
В Москве загорелся склад с имуществом РЖД - РИА Новости, 29.08.2023
В Москве загорелся склад с имуществом РЖД
Склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:47
2023-08-29T18:07
происшествия
москва
ржд
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, происходит пожар на складе с имуществом РЖД", - сказал собеседник агентства.По его словам, очаг возгорания находится по адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 8.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Комсомольской площади поступило в 17.30. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.В телеграм-канале столичного департамента транспорта, отмечается, что в районе возгорания движение транспорта не затруднено. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - добавили в сообщении.
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происшествия, москва, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, РЖД, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве загорелся склад с имуществом РЖД

В Москве на Комсомольской площади загорелся склад с имуществом РЖД

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве
Сотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Сотрудники МЧС тушат пожар в зоне складских помещений в районе площади трех вокзалов в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
«
"Предварительно, происходит пожар на складе с имуществом РЖД", - сказал собеседник агентства.
По его словам, очаг возгорания находится по адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 8.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Комсомольской площади поступило в 17.30. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.
В телеграм-канале столичного департамента транспорта, отмечается, что в районе возгорания движение транспорта не затруднено. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - добавили в сообщении.
 
ПроисшествияМоскваРЖДМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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