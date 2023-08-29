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В Москве загорелся склад с имуществом РЖД

В Москве загорелся склад с имуществом РЖД - РИА Новости, 29.08.2023

В Москве загорелся склад с имуществом РЖД

Склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:47

2023-08-29T17:47

2023-08-29T18:07

происшествия

москва

ржд

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Склад с имуществом РЖД загорелся на Комсомольской площади в центре Москвы, на место происшествия выехали спасатели, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."Предварительно, происходит пожар на складе с имуществом РЖД", - сказал собеседник агентства.По его словам, очаг возгорания находится по адресу: Комсомольская площадь, дом 1, строение 8.Как уточнили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС, сообщение о пожаре на Комсомольской площади поступило в 17.30. Огонь вспыхнул в одноэтажном складском здании.В телеграм-канале столичного департамента транспорта, отмечается, что в районе возгорания движение транспорта не затруднено. "Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - добавили в сообщении.

москва

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, ржд, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)