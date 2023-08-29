https://ria.ru/20230829/pozhar-1892977956.html
В Геленджике горит полтора гектара леса
В Геленджике горит полтора гектара леса - РИА Новости, 29.08.2023
В Геленджике горит полтора гектара леса
Огонь перекинулся с горящей сухой растительности на лесной массив в Геленджике Краснодарского края, площадь пожара составляет 1,5 гектара, рас сказали РИА... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:40
2023-08-29T17:40
2023-08-29T17:47
происшествия
россия
краснодарский край
геленджик
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Огонь перекинулся с горящей сухой растительности на лесной массив в Геленджике Краснодарского края, площадь пожара составляет 1,5 гектара, рас сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составляет 1,5 гектара", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, пожар происходит в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством емкостью пять тонн. Ранее в краевом лесопожарном центре сообщали, что лес горит в Геленджике на площади 7 тысяч квадратных метров, это уже второй за день низовой лесной пожар в городе-курорте. До этого пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы в районе леса в поселке Джанхот в Геленджике на площади 13 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20230824/pozhary-1891880078.html
россия
краснодарский край
геленджик
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Лесной пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике
2023-08-29T17:40
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PT0M18S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, россия, краснодарский край, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Краснодарский край, Геленджик, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
В Геленджике горит полтора гектара леса
В Геленджике горит полтора гектара леса, к тушению пожара привлекли вертолет