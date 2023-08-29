https://ria.ru/20230829/pozhar-1892977956.html

В Геленджике горит полтора гектара леса

В Геленджике горит полтора гектара леса - РИА Новости, 29.08.2023

В Геленджике горит полтора гектара леса

Огонь перекинулся с горящей сухой растительности на лесной массив в Геленджике Краснодарского края, площадь пожара составляет 1,5 гектара, рас сказали РИА... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:40

2023-08-29T17:40

2023-08-29T17:47

происшествия

россия

краснодарский край

геленджик

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Огонь перекинулся с горящей сухой растительности на лесной массив в Геленджике Краснодарского края, площадь пожара составляет 1,5 гектара, рас сказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Происходит возгорание сухой растительности, огонь перекинулся на лесной массив. Площадь пожара составляет 1,5 гектара", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, пожар происходит в микрорайоне Куприянова щель на улице Речная. К тушению пожара привлечен вертолет Ми-8 с водосливным устройством емкостью пять тонн. Ранее в краевом лесопожарном центре сообщали, что лес горит в Геленджике на площади 7 тысяч квадратных метров, это уже второй за день низовой лесной пожар в городе-курорте. До этого пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы в районе леса в поселке Джанхот в Геленджике на площади 13 тысяч квадратных метров.

https://ria.ru/20230824/pozhary-1891880078.html

россия

краснодарский край

геленджик

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лесной пожар в Геленджике Лесной пожар в Геленджике 2023-08-29T17:40 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, краснодарский край, геленджик, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш