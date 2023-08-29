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В Геленджике снова вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 29.08.2023
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17:29 29.08.2023 (обновлено: 17:43 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pozhar-1892975233.html
В Геленджике снова вспыхнул лесной пожар
В Геленджике снова вспыхнул лесной пожар - РИА Новости, 29.08.2023
В Геленджике снова вспыхнул лесной пожар
Лес горит в Геленджике на площади 7 тысяч квадратных метров, это уже второй за день низовой лесной пожар в городе-курорте, сообщили в краевом лесопожарном... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:29
2023-08-29T17:43
происшествия
геленджик
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КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Лес горит в Геленджике на площади 7 тысяч квадратных метров, это уже второй за день низовой лесной пожар в городе-курорте, сообщили в краевом лесопожарном центре. Как отмечается в сообщении, пожарным поступило сообщение о том, что в районе Геленджика по улице Родниковая видно задымление со стороны леса. "По прибытии на место в 16.05 (совпадает с мск - ред.) обнаружен низовой лесной пожар… В 16.07 приступили к тушению на примерной площади 0,7 гектара", - говорится в сообщении. Ранее пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы в районе леса в поселке Джанхот в Геленджике на площади 13 тысяч квадратных метров.
https://ria.ru/20230826/pozhar-1892395818.html
https://ria.ru/20230824/pozhary-1891880078.html
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Лесной пожар в Геленджике
Лесной пожар в Геленджике
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происшествия, геленджик
Происшествия, Геленджик
В Геленджике снова вспыхнул лесной пожар

В Геленджике произошел низовой лесной пожар на площади семи тысяч квадратов

Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 29 авг - РИА Новости. Лес горит в Геленджике на площади 7 тысяч квадратных метров, это уже второй за день низовой лесной пожар в городе-курорте, сообщили в краевом лесопожарном центре.
Как отмечается в сообщении, пожарным поступило сообщение о том, что в районе Геленджика по улице Родниковая видно задымление со стороны леса.
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«
"По прибытии на место в 16.05 (совпадает с мск - ред.) обнаружен низовой лесной пожар… В 16.07 приступили к тушению на примерной площади 0,7 гектара", - говорится в сообщении.
Ранее пожарным удалось локализовать возгорание сухой травы в районе леса в поселке Джанхот в Геленджике на площади 13 тысяч квадратных метров.
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