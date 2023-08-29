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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 29.08.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 100 украинских солдат, две бронемашины и две гаубицы,... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:49
2023-08-29T13:49
2023-08-29T13:56
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Восток" уничтожили за сутки на южнодонецком направлении до 100 украинских солдат, две бронемашины и две гаубицы, сообщили во вторник в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделения группировки войск "Восток" во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией в ходе боев за сутки уничтожили до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также две гаубицы: "Акация" и "Гиацинт-Б", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что также в районе Новомихайловки в ДНР был уничтожен склад боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении
Минобороны: ВС России уничтожили до ста солдат ВСУ на Южнодонецком направлении