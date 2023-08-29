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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.08.2023
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T13:46
2023-08-29T13:46
2023-08-29T13:55
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
луганская народная республика
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крменная, Червоная Диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве."Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в Минобороны.
луганская народная республика
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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Луганская Народная Республика
Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: ВСУ за сутки потеряли до 80 военных на Краснолиманском направлении