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Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 29.08.2023

Минобороны оценило потери ВСУ на Краснолиманском направлении

Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили во... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T13:46

2023-08-29T13:46

2023-08-29T13:55

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

луганская народная республика

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Центр" на краснолиманском направлении за сутки отразила три атаки ВСУ, уничтожила до 80 украинских военных и 7 единиц техники, сообщили во вторник в сводке Минобороны России."На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили три атаки 12-й бригады специального назначения, а также 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Крменная, Червоная Диброва Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики", - сообщили в ведомстве."Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины и два пикапа", - добавили в Минобороны.

луганская народная республика

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, луганская народная республика