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Ученые рассказали, чем чревато глобальное потепление для лыжных курортов - РИА Новости, 29.08.2023
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17:54 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/poteplenie-1892984773.html
Ученые рассказали, чем чревато глобальное потепление для лыжных курортов
Ученые рассказали, чем чревато глобальное потепление для лыжных курортов - РИА Новости, 29.08.2023
Ученые рассказали, чем чревато глобальное потепление для лыжных курортов
Подавляющее большинство горнолыжных станций и курортов в Альпах и Пиренеях могут исчезнуть в ближайшие десятилетия на фоне глобального потепления, указывается в РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:54
2023-08-29T17:54
альпы
европа
франция
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Подавляющее большинство горнолыжных станций и курортов в Альпах и Пиренеях могут исчезнуть в ближайшие десятилетия на фоне глобального потепления, указывается в выводах доклада французских климатологов из Национального центра метеорологических исследований (CNRM). Горнолыжный туризм, составляющий значительную часть бюджета горных регионов ряда европейских стран, находится под угрозой из-за глобального роста температур, отмечают исследователи. "Изменение климата ухудшит условия образования снега на горнолыжных курортах во всех горных регионах Европы по сравнению с предыдущими десятилетиями. Недостаток снега из-за глобального потепления угрожает горнолыжному туризму. С ростом глобальных температур на 2 градуса 53%, а с ростом на 4 градуса – 98% из 2,234 горнолыжных станций в Европе столкнутся с высоким риском отсутствия снега", - пишут эксперты в исследовании, опубликованном на сайте nature.com. Как отмечают эксперты, если брать в расчет возможность производства искусственного снега, риск закрытия снижается до 71% горнолыжных станций, "но это будет означать рост потребления воды и электричества и сопутствующего углеродного следа". Также этот способ доступен лишь курортам, находящимся достаточно высоко. Как сообщала радиостанция Franceinfo, 150 из 350 горнолыжных курортов во Франции могут исчезнуть в течение следующих 20 лет. В первую очередь, это коснется небольших станций, расположенных на средней высоте, где снега становится меньше, а горнолыжный сезон – короче, что делает их нерентабельными. По данным общества Горнолыжных долин Франции (DSF), в управлении которого находятся 250 курортов, в начале прошлого сезона в первых числах января были открыты лишь 45% трасс. Ряд январских спортивных мероприятий во французских Альпах был перенесен из-за нехватки снега.
https://ria.ru/20230829/poteplenie-1892947715.html
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альпы, европа, франция
Альпы, Европа, Франция
Ученые рассказали, чем чревато глобальное потепление для лыжных курортов

Ученые: 90% лыжных курортов Европы могут исчезнуть из-за глобального потепления

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкОтдыхающие на горнолыжном курорте
Отдыхающие на горнолыжном курорте - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Львов
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Отдыхающие на горнолыжном курорте . Архивное фото
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ПАРИЖ, 29 авг – РИА Новости. Подавляющее большинство горнолыжных станций и курортов в Альпах и Пиренеях могут исчезнуть в ближайшие десятилетия на фоне глобального потепления, указывается в выводах доклада французских климатологов из Национального центра метеорологических исследований (CNRM).
Горнолыжный туризм, составляющий значительную часть бюджета горных регионов ряда европейских стран, находится под угрозой из-за глобального роста температур, отмечают исследователи.
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"Изменение климата ухудшит условия образования снега на горнолыжных курортах во всех горных регионах Европы по сравнению с предыдущими десятилетиями. Недостаток снега из-за глобального потепления угрожает горнолыжному туризму. С ростом глобальных температур на 2 градуса 53%, а с ростом на 4 градуса – 98% из 2,234 горнолыжных станций в Европе столкнутся с высоким риском отсутствия снега", - пишут эксперты в исследовании, опубликованном на сайте nature.com.
Как отмечают эксперты, если брать в расчет возможность производства искусственного снега, риск закрытия снижается до 71% горнолыжных станций, "но это будет означать рост потребления воды и электричества и сопутствующего углеродного следа". Также этот способ доступен лишь курортам, находящимся достаточно высоко.
Как сообщала радиостанция Franceinfo, 150 из 350 горнолыжных курортов во Франции могут исчезнуть в течение следующих 20 лет. В первую очередь, это коснется небольших станций, расположенных на средней высоте, где снега становится меньше, а горнолыжный сезон – короче, что делает их нерентабельными.
По данным общества Горнолыжных долин Франции (DSF), в управлении которого находятся 250 курортов, в начале прошлого сезона в первых числах января были открыты лишь 45% трасс. Ряд январских спортивных мероприятий во французских Альпах был перенесен из-за нехватки снега.
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