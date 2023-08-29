Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ
Критикующая помощь Киеву Вагенкнехт вошла в тройку популярных политиков ФРГ
© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства Германии по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild.
Согласно рейтингу, Вагенкнехт по сравнению с предыдущим опросом поднялась с седьмого места на третье, уступив в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) и премьеру Баварии Маркусу Зёдеру (Христианско-социальный союз, ХСС). Замыкают пятерку премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз, ХДС) и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.
Примечательно, что министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия, СвДП), глава МИД Анналена Бербок ("Зеленые"), канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") заняли 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места соответственно.
Отмечается, что Вагенкнехт пользуется популярностью как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии", в большинстве случаев отметивших ее как самую популярную персону в немецком политикуме после главы немецких правых Алисы Вайдель.
Опрос состоялся 28 августа, в нем приняли участие 2006 избирателей. Допустимая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Вагенкнехт организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". Также периодически сообщается о ее намерениях создать свою партию. В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.