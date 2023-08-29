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Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ - РИА Новости, 29.08.2023
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00:04 29.08.2023 (обновлено: 00:06 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/politiki-1892800415.html
Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ
Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ - РИА Новости, 29.08.2023
Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ
Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства Германии по отношению к конфликту на Украине и выступающая за... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:04
2023-08-29T00:06
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства Германии по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild. Согласно рейтингу, Вагенкнехт по сравнению с предыдущим опросом поднялась с седьмого места на третье, уступив в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) и премьеру Баварии Маркусу Зёдеру (Христианско-социальный союз, ХСС). Замыкают пятерку премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз, ХДС) и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Примечательно, что министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия, СвДП), глава МИД Анналена Бербок ("Зеленые"), канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") заняли 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места соответственно. Отмечается, что Вагенкнехт пользуется популярностью как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии", в большинстве случаев отметивших ее как самую популярную персону в немецком политикуме после главы немецких правых Алисы Вайдель. Опрос состоялся 28 августа, в нем приняли участие 2006 избирателей. Допустимая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Вагенкнехт организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". Также периодически сообщается о ее намерениях создать свою партию. В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.
https://ria.ru/20230824/khabek-1891912246.html
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в мире, авто, германия, украина, киев, борис писториус, маркус зедер, христианско-социальный союз, bild, левая (партия), сара вагенкнехт
В мире, Авто, Германия, Украина, Киев, Борис Писториус, Маркус Зедер, Христианско-социальный союз, Bild, Левая (партия), Сара Вагенкнехт
Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ

Критикующая помощь Киеву Вагенкнехт вошла в тройку популярных политиков ФРГ

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства Германии по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild.
Согласно рейтингу, Вагенкнехт по сравнению с предыдущим опросом поднялась с седьмого места на третье, уступив в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) и премьеру Баварии Маркусу Зёдеру (Христианско-социальный союз, ХСС). Замыкают пятерку премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз, ХДС) и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 24.08.2023
Вице-канцлер ФРГ раскритиковал спецслужбы за оценку ситуации накануне СВО
24 августа, 10:33
Примечательно, что министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия, СвДП), глава МИД Анналена Бербок ("Зеленые"), канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") заняли 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места соответственно.
Отмечается, что Вагенкнехт пользуется популярностью как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии", в большинстве случаев отметивших ее как самую популярную персону в немецком политикуме после главы немецких правых Алисы Вайдель.
Опрос состоялся 28 августа, в нем приняли участие 2006 избирателей. Допустимая погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Вагенкнехт организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". Также периодически сообщается о ее намерениях создать свою партию. В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
В ФРГ рассказали, сколько миллиардов евро передали Киеву с начала СВО
23 августа, 21:25
 
В миреАвтоГерманияУкраинаКиевБорис ПисториусМаркус ЗедерХристианско-социальный союзBildЛевая (партия)Сара Вагенкнехт
 
 
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