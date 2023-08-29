https://ria.ru/20230829/politiki-1892800415.html

Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ

Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ - РИА Новости, 29.08.2023

Критикующая помощь Киеву депутат вошла в тройку популярных политиков ФРГ

Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства Германии по отношению к конфликту на Украине и выступающая за... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T00:04

2023-08-29T00:04

2023-08-29T00:06

в мире

авто

германия

украина

киев

борис писториус

маркус зедер

христианско-социальный союз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ecd086eb69834235c308eaa66aa4c49.jpg

БЕРЛИН, 29 авг - РИА Новости. Депутат бундестага от Левой партии Сара Вагенкнехт, регулярно критикующая политику правительства Германии по отношению к конфликту на Украине и выступающая за отмену санкций против России, заняла третье место в рейтинге самых популярных политиков ФРГ, составленном институтом Insa для газеты Bild. Согласно рейтингу, Вагенкнехт по сравнению с предыдущим опросом поднялась с седьмого места на третье, уступив в популярности лишь министру обороны Борису Писториусу (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) и премьеру Баварии Маркусу Зёдеру (Христианско-социальный союз, ХСС). Замыкают пятерку премьер земли Северный Рейн-Вестфалия Хендрик Вюст (Христианско-демократический союз, ХДС) и сопредседатель СДПГ Ларс Клингбайль. Примечательно, что министр финансов Кристиан Линднер (Свободная демократическая партия, СвДП), глава МИД Анналена Бербок ("Зеленые"), канцлер Олаф Шольц (СДПГ) и министр экономики Роберт Хабек ("Зеленые") заняли 10-е, 11-е, 12-е и 15-е места соответственно. Отмечается, что Вагенкнехт пользуется популярностью как среди своей политической силы, так и среди избирателей правой партии "Альтернатива для Германии", в большинстве случаев отметивших ее как самую популярную персону в немецком политикуме после главы немецких правых Алисы Вайдель. Опрос состоялся 28 августа, в нем приняли участие 2006 избирателей. Допустимая погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Вагенкнехт организовала 25 февраля крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта из-за поставок Западом оружия. В марте она заявила, что больше не будет избираться от "Левых". Также периодически сообщается о ее намерениях создать свою партию. В июне правление "Левых" заявило, что Вагенкнехт нужно сложить мандат, но она ответила, что не намерена это делать.

https://ria.ru/20230824/khabek-1891912246.html

https://ria.ru/20230823/evro-1891852987.html

германия

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, авто, германия, украина, киев, борис писториус, маркус зедер, христианско-социальный союз, bild, левая (партия), сара вагенкнехт