https://ria.ru/20230829/pogoda-1892814205.html
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.08.2023
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:59
2023-08-29T07:59
2023-08-29T07:59
москва
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать малоактивный теплый атмосферный фронт, который пересечет регион с запада на восток. "Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 15-22 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.
https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html
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московская область (подмосковье)
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде во вторник
В Москве во вторник ожидается облачная погода и до 18 градусов тепла