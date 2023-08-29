https://ria.ru/20230829/pogoda-1892814205.html

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Москвичам рассказали о погоде во вторник - РИА Новости, 29.08.2023

Москвичам рассказали о погоде во вторник

Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T07:59

2023-08-29T07:59

2023-08-29T07:59

москва

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода и до плюс 18 градусов ожидается в Москве во вторник, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что во вторник погоду в столице будет формировать малоактивный теплый атмосферный фронт, который пересечет регион с запада на восток. "Ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно в первой половине дня, пройдут кратковременные дожди. В Москве плюс 16-18 градусов, в Подмосковье плюс 15-22 градусов", - сказал Леус. По словам специалиста, ветер будет дуть юго-восточный с переходом на юго-западный 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти, барометры покажут 747 миллиметров ртутного столба, что около нормы.

https://ria.ru/20230827/moskva-1892526965.html

москва

московская область (подмосковье)

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, московская область (подмосковье), михаил леус, погода