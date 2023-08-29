https://ria.ru/20230829/pogibshie-1893006267.html

Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась

Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась - РИА Новости, 29.08.2023

Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась

После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T19:47

2023-08-29T19:47

2023-08-29T21:21

происшествия

украина

брянская область

климовский район

александр богомаз

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Погибшие — мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения."Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.По его словам, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте. Ранее губернатор сообщал, что после обстрела ВСУ брянского поселка Климово есть погибшие, среди которых один ребенок, пострадали пятеро мирных жителей. Климовский район - один из шести приграничных районов Брянской области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.

https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html

украина

брянская область

климовский район

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Наталья Макарова

происшествия, украина, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины