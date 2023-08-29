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Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась - РИА Новости, 29.08.2023
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19:47 29.08.2023 (обновлено: 21:21 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/pogibshie-1893006267.html
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась - РИА Новости, 29.08.2023
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась
После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:47
2023-08-29T21:21
происшествия
украина
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Погибшие — мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения."Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.По его словам, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте. Ранее губернатор сообщал, что после обстрела ВСУ брянского поселка Климово есть погибшие, среди которых один ребенок, пострадали пятеро мирных жителей. Климовский район - один из шести приграничных районов Брянской области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
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украина
брянская область
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происшествия, украина, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась

Информация о ребенке, погибшем при обстреле поселка Климово, не подтвердилась

© Кадр видео очевидцаЖилой дом в Климово Брянской области после обстрела
Жилой дом в Климово Брянской области после обстрела
© Кадр видео очевидца
Жилой дом в Климово Брянской области после обстрела
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Погибшие — мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения.
"Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.
По его словам, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте.
Ранее губернатор сообщал, что после обстрела ВСУ брянского поселка Климово есть погибшие, среди которых один ребенок, пострадали пятеро мирных жителей.
Климовский район - один из шести приграничных районов Брянской области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
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ПроисшествияУкраинаБрянская областьКлимовский районАлександр БогомазВооруженные силы Украины
 
 
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