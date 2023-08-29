https://ria.ru/20230829/pogibshie-1893006267.html
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась - РИА Новости, 29.08.2023
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась
После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:47
2023-08-29T19:47
2023-08-29T21:21
происшествия
украина
брянская область
климовский район
александр богомаз
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. После обстрела со стороны Украины поселка Климово Брянской области погибли мужчина и женщина, информация о погибшем ребенке не подтвердилась, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. Погибшие — мужчина 2003 года и женщина 1994 года рождения."Один мужчина получил легкое ранение, ему оказана вся необходимая медицинская помощь", - добавил губернатор. Он подчеркнул, что семьям погибших и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.По его словам, оперативные и экстренные службы продолжают работать на месте. Ранее губернатор сообщал, что после обстрела ВСУ брянского поселка Климово есть погибшие, среди которых один ребенок, пострадали пятеро мирных жителей. Климовский район - один из шести приграничных районов Брянской области, неоднократно подвергался обстрелам со стороны Украины.
https://ria.ru/20230305/terakt-1855961060.html
украина
брянская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, украина, брянская область, климовский район, александр богомаз, вооруженные силы украины
Происшествия, Украина, Брянская область, Климовский район, Александр Богомаз, Вооруженные силы Украины
Информация о гибели ребенка при обстреле брянского поселка не подтвердилась
Информация о ребенке, погибшем при обстреле поселка Климово, не подтвердилась