https://ria.ru/20230829/poezdki-1892815963.html
Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза
Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза - РИА Новости, 29.08.2023
Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза
Спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян за год увеличился в 2,2 раза, следует из материалов "Мегафона", имеющихся у РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:22
2023-08-29T08:22
2023-08-29T08:22
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян за год увеличился в 2,2 раза, следует из материалов "Мегафона", имеющихся у РИА Новости. "Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы", - говорится в исследовании компании. Отмечается, что турпоток в Европу также увеличился. Так, растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%), Турция (+27%) и Греция (+25%). Заметно вырос интерес россиян к Африке. Так, Тунис принял в 3,5 раза больше россиян по сравнению с прошлым годом. "Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на седьмом месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха", - говорится в материалах исследования. Поток в Азию увеличился на 39,4% - в основном это связано с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Поездки на Кубу увеличились в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу - более чем в четыре раза. Специалисты "Мегафона" отметили снижение интереса россиян к летнему отдыху на островах: Доминикана и Мальдивы интересовали путешественников меньше, чем в 2022 году - на 15% и 8% соответственно.
https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html
https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886210275.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, иран, средний восток, дубай, мегафон, россия
Туризм, Новости - Туризм, Иран, Средний Восток, Дубай, Мегафон, Россия
Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза
"Мегафон": спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год вырос в 2,2 раза
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян за год увеличился в 2,2 раза, следует из материалов "Мегафона", имеющихся у РИА Новости.
"Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае
, Шардже и Абу-Даби
в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Ближний и Средний Восток
заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии
(+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы", - говорится в исследовании компании.
Отмечается, что турпоток в Европу также увеличился. Так, растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%), Турция (+27%) и Греция (+25%).
Заметно вырос интерес россиян к Африке. Так, Тунис принял в 3,5 раза больше россиян по сравнению с прошлым годом. "Существенно прибавил в популярности Египет
, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на седьмом месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха", - говорится в материалах исследования.
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Поток в Азию увеличился на 39,4% - в основном это связано с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Поездки на Кубу увеличились в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу - более чем в четыре раза.
Специалисты "Мегафона
" отметили снижение интереса россиян к летнему отдыху на островах: Доминикана и Мальдивы интересовали путешественников меньше, чем в 2022 году - на 15% и 8% соответственно.
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