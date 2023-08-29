https://ria.ru/20230829/poezdki-1892815963.html

Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза

Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза - РИА Новости, 29.08.2023

Спрос на летние поездки в Иран среди россиян за год увеличился в 2,2 раза

Спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян за год увеличился в 2,2 раза, следует из материалов "Мегафона", имеющихся у РИА Новости. РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:22

2023-08-29T08:22

2023-08-29T08:22

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Спрос на летние поездки в Иран и Саудовскую Аравию среди россиян за год увеличился в 2,2 раза, следует из материалов "Мегафона", имеющихся у РИА Новости. "Объединенные Арабские Эмираты, несмотря на дневную температуру воздуха в Дубае, Шардже и Абу-Даби в 40 градусов, посетили на 37% больше россиян. Ближний и Средний Восток заинтересовал россиян отдыхом в Иране (+115%) и Саудовской Аравии (+123%). По общему числу туристов Ближний и Средний Восток обошел страны Европы", - говорится в исследовании компании. Отмечается, что турпоток в Европу также увеличился. Так, растущими направлениями для летнего досуга в этой части света стали Италия (+43% туристов против лета 2022 года), Испания (+36%), Франция (+33%), Германия (+33%), Турция (+27%) и Греция (+25%). Заметно вырос интерес россиян к Африке. Так, Тунис принял в 3,5 раза больше россиян по сравнению с прошлым годом. "Существенно прибавил в популярности Египет, куда этим летом направилось на 176% больше туристов из России. Прошлым летом страна находилась лишь на седьмом месте по популярности у россиян, сезон 2023 года вернул ее в топ-5 самых частых зарубежных направлений для отдыха", - говорится в материалах исследования. Поток в Азию увеличился на 39,4% - в основном это связано с возросшим интересом к Таиланду, Малайзии, Шри-Ланке, Южной Корее и Индонезии. Поездки на Кубу увеличились в 16 раз по сравнению с прошлогодним сезоном, а в Венесуэлу - более чем в четыре раза. Специалисты "Мегафона" отметили снижение интереса россиян к летнему отдыху на островах: Доминикана и Мальдивы интересовали путешественников меньше, чем в 2022 году - на 15% и 8% соответственно.

https://ria.ru/20230828/kuban-1892692514.html

https://ria.ru/20230725/sevastopol-1886210275.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

новости - туризм, иран, средний восток, дубай, мегафон, россия