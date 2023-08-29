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Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2023
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Новости Подмосковья
 
17:49 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/podmoskove-1892979629.html
Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье
Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2023
Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье
Около 200 ярмарок провели в 39 муниципалитетах Московской области в августе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:49
2023-08-29T17:49
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
зарайск
красногорск
георгий филимонов
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 200 ярмарок провели в 39 муниципалитетах Московской области в августе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что 165 из них - тематические и 26 - сельскохозяйственные. "Много ярмарок посвятили началу учебного года, а также православным праздникам - Яблочному, Ореховому и Медовому Спасам. Помимо этого, прошли и другие, уже знакомые и полюбившиеся жителям, тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье" и "Товары регионов России", - сказал Филимонов. По информации пресс-службы, лидерами по количеству ярмарок стали Зарайск, Красногорск и Щелково, а также Волоколамский, Одинцовский и Воскресенский муниципалитеты. На подмосковных ярмарках представили широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, сыры, мед, кондитерские изделия. В числе товаров также были изделия ручной работы от местных ремесленников.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), зарайск, красногорск, георгий филимонов
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Зарайск, Красногорск, Георгий Филимонов

Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье

© Фото : Фотобанк Московской области/Мария ШуревскаяЯрмарка "Сыр.Пир. Мир." в Подмосковье
Ярмарка Сыр.Пир. Мир. в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Фотобанк Московской области/Мария Шуревская
Ярмарка "Сыр.Пир. Мир." в Подмосковье
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 200 ярмарок провели в 39 муниципалитетах Московской области в августе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.
Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что 165 из них - тематические и 26 - сельскохозяйственные.
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"Много ярмарок посвятили началу учебного года, а также православным праздникам - Яблочному, Ореховому и Медовому Спасам. Помимо этого, прошли и другие, уже знакомые и полюбившиеся жителям, тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье" и "Товары регионов России", - сказал Филимонов.
По информации пресс-службы, лидерами по количеству ярмарок стали Зарайск, Красногорск и Щелково, а также Волоколамский, Одинцовский и Воскресенский муниципалитеты. На подмосковных ярмарках представили широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, сыры, мед, кондитерские изделия. В числе товаров также были изделия ручной работы от местных ремесленников.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ЗарайскКрасногорскГеоргий Филимонов
 
 
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