https://ria.ru/20230829/podmoskove-1892979629.html

Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье

Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье - РИА Новости, 29.08.2023

Порядка 200 ярмарок организовали в августе в Подмосковье

Около 200 ярмарок провели в 39 муниципалитетах Московской области в августе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:49

2023-08-29T17:49

2023-08-29T17:49

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

зарайск

красногорск

георгий филимонов

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Около 200 ярмарок провели в 39 муниципалитетах Московской области в августе, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья. Курирующий Минсельхозпрод зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов отметил, что 165 из них - тематические и 26 - сельскохозяйственные. "Много ярмарок посвятили началу учебного года, а также православным праздникам - Яблочному, Ореховому и Медовому Спасам. Помимо этого, прошли и другие, уже знакомые и полюбившиеся жителям, тематические ярмарки: "Лето в Подмосковье" и "Товары регионов России", - сказал Филимонов. По информации пресс-службы, лидерами по количеству ярмарок стали Зарайск, Красногорск и Щелково, а также Волоколамский, Одинцовский и Воскресенский муниципалитеты. На подмосковных ярмарках представили широкий ассортимент товаров: молочная и мясная продукция, сыры, мед, кондитерские изделия. В числе товаров также были изделия ручной работы от местных ремесленников.

https://realty.ria.ru/20230829/sporttsentry-1892900297.html

московская область (подмосковье)

зарайск

красногорск

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Артем Смирнов

московская область (подмосковье), зарайск, красногорск, георгий филимонов