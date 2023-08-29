https://ria.ru/20230829/perevorot-1892883814.html

СМИ: мятеж в Нигере может привести к перевороту еще в двух странах

СМИ: мятеж в Нигере может привести к перевороту еще в двух странах - РИА Новости, 29.08.2023

СМИ: мятеж в Нигере может привести к перевороту еще в двух странах

Мятеж в Нигере может привести к смене политических режимов в Гане и Сенегале, отмечает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванных американских чиновников... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T12:58

2023-08-29T12:58

2023-08-29T12:58

гана

сенегал

нигер

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Мятеж в Нигере может привести к смене политических режимов в Гане и Сенегале, отмечает издание Foreign Policy со ссылкой на неназванных американских чиновников и экспертов. "Если переворот в Нигере не будет обращен вспять или не будет организована дипломатическая операция, это может повысить риск того, что другие страны региона, такие как Сенегал и Гана, также пострадают от военных переворотов", - заявило издание со ссылкой на неназванных американских чиновников и экспертов. Согласно Foreign Policy, кризис в Нигере показывает, что США утратили контроль над ситуацией в африканском регионе Сахель. "Переворот в Нигере может еще больше подорвать перспективы США остановить волну исламского терроризма в Сахеле, тенденцию, которая усугубила гуманитарный кризис в регионе", - отмечается в статье. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента страны Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС осудили переворот. В начале августа участники состоявшейся в Абудже (Нигерия) чрезвычайной встречи начальников генштабов ВС стран ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230828/niger-1892739202.html

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сенегал

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гана, сенегал, нигер, мохамед базум, переворот в нигере — 2023