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Зеленский провел переговоры с премьером Японии - РИА Новости, 29.08.2023
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16:13 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/peregovory-1892934145.html
Зеленский провел переговоры с премьером Японии
Зеленский провел переговоры с премьером Японии - РИА Новости, 29.08.2023
Зеленский провел переговоры с премьером Японии
Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в частности, речь шла о... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T16:13
2023-08-29T16:13
в мире
япония
украина
владимир зеленский
фумио кисида
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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в частности, речь шла о подготовке к переговорам о присоединении к декларации по гарантиям безопасности. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. На повестке – заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", - написал Зеленский. По данным Зеленского, также обсуждалась подготовка к конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной в Японии на начало следующего года. Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики.
https://ria.ru/20230712/snaryazhenie-1883712633.html
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в мире, япония, украина, владимир зеленский, фумио кисида
В мире, Япония, Украина, Владимир Зеленский, Фумио Кисида
Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Зеленский провел телефонный разговор с премьером Японии Кисидой

© Фото : Офис президента УкраиныПремьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Фото : Офис президента Украины
Премьер-министр Японии Фумио Кисида и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в частности, речь шла о подготовке к переговорам о присоединении к декларации по гарантиям безопасности.
«
"Провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. На повестке – заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", - написал Зеленский.
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По данным Зеленского, также обсуждалась подготовка к конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной в Японии на начало следующего года.
Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики.
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В миреЯпонияУкраинаВладимир ЗеленскийФумио Кисида
 
 
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