https://ria.ru/20230829/peregovory-1892934145.html

Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Зеленский провел переговоры с премьером Японии - РИА Новости, 29.08.2023

Зеленский провел переговоры с премьером Японии

Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в частности, речь шла о... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T16:13

2023-08-29T16:13

2023-08-29T16:13

в мире

япония

украина

владимир зеленский

фумио кисида

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский сообщил в Telegram-канале, что во вторник провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой, в частности, речь шла о подготовке к переговорам о присоединении к декларации по гарантиям безопасности. "Провел телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Ценим декларацию G7 о гарантиях безопасности для Украины, принятую во время японского председательства. На повестке – заключение соответствующих двусторонних соглашений в рамках декларации. Готовы начать этот переговорный процесс с Японией как можно быстрее", - написал Зеленский. По данным Зеленского, также обсуждалась подготовка к конференции по вопросам восстановления Украины, запланированной в Японии на начало следующего года. Ранее агентство Киодо сообщало, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум о восстановлении Украины. Позднее Кубраков попросил японские компании оказать помощь в сфере энергетики.

https://ria.ru/20230712/snaryazhenie-1883712633.html

https://ria.ru/20230630/yaponiya-1881344462.html

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в мире, япония, украина, владимир зеленский, фумио кисида