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У побережья Панамы произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2023
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08:14 29.08.2023 (обновлено: 08:25 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/panama-1892815457.html
У побережья Панамы произошло землетрясение
У побережья Панамы произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2023
У побережья Панамы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:14
2023-08-29T08:25
в мире
панама
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 23.59 по местному времени (07.59 мск вторника), эпицентр располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892815846.html
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в мире, панама
В мире, Панама
У побережья Панамы произошло землетрясение

У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкПанама
Панама - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Мария Плотникова
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 23.59 по местному времени (07.59 мск вторника), эпицентр располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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