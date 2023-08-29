https://ria.ru/20230829/panama-1892815457.html

У побережья Панамы произошло землетрясение

У побережья Панамы произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2023

У побережья Панамы произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T08:14

2023-08-29T08:14

2023-08-29T08:25

в мире

панама

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 23.59 по местному времени (07.59 мск вторника), эпицентр располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892815846.html

https://ria.ru/20230828/zemletryasenie-1892799563.html

панама

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, панама