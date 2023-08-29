https://ria.ru/20230829/panama-1892815457.html
У побережья Панамы произошло землетрясение
У побережья Панамы произошло землетрясение - РИА Новости, 29.08.2023
У побережья Панамы произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:14
2023-08-29T08:14
2023-08-29T08:25
в мире
панама
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у побережья Панамы, сообщает Университет геологических наук Панамы на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).Землетрясение было зафиксировано в понедельник в 23.59 по местному времени (07.59 мск вторника), эпицентр располагался в 61 километре от города Эль-Порвенир.Очаг залегал на глубине 10 километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
https://ria.ru/20230829/zemletryasenie-1892815846.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, панама
У побережья Панамы произошло землетрясение
У побережья Панамы произошло землетрясение магнитудой 6,2