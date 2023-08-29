https://ria.ru/20230829/pamyatnik-1893014729.html

В Черновцах демонтировали памятник офицерам Красной Армии

В Черновцах демонтировали памятник офицерам Красной Армии - РИА Новости, 29.08.2023

В Черновцах демонтировали памятник офицерам Красной Армии

Власти города Черновцы на юго-западе Украины демонтировали памятник в честь офицеров Красной Армии, а также перенесли их захоронения из центрального парка,... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T20:46

2023-08-29T20:46

2023-08-29T20:46

украина

черновцы

россия

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Власти города Черновцы на юго-западе Украины демонтировали памятник в честь офицеров Красной Армии, а также перенесли их захоронения из центрального парка, сообщает региональный украинский телеканал "С4". Речь идет о памятнике, стоявшем в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко. Монумент был установлен в честь Героев Советского Союза генерал-майора Федора Боброва и полковника Лаврентия Волошина, а также других офицеров РККА. "В парке Шевченко в Черновцах был демонтирован советский памятник. Также оттуда перенесли могилы советских генералов и офицеров". - говорится в сообщении. Отмечается, что решение о перезахоронении останков советских военных и сносе памятника было принято еще в апреле. По словам мэра Черновцов Романа Кличука, это был последний советский памятник в областном центре. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230818/demontazh-1890814793.html

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украина, черновцы, россия