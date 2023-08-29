https://ria.ru/20230829/otvetstvennost-1892816215.html
Ответственность при езде на электросамокатах могут повысить
Ответственность при езде на электросамокатах могут повысить - РИА Новости, 29.08.2023
Ответственность при езде на электросамокатах могут повысить
Госдума проработает варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T08:27
2023-08-29T08:27
2023-08-29T08:37
общество
россия
вячеслав володин
госдума рф
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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Госдума проработает варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале. "Мы обязательно будем прорабатывать варианты решения вопросов, связанных с повышением ответственности при езде на электросамокатах. Они могут быть разные", - написал Володин. По его словам, проблема приобрела массовый характер: количество ДТП с участием электросамокатов с 2019 года увеличилось более чем в 40 раз. "Для решения этой проблемы предлагаются разные пути. Как радикальные — полностью запретить прокат электросамокатов, так и более умеренные — например, ограничить их скорость или места пользования", - указал Володин. Он отметил, что правила дорожного движения для электросамокатов, моноколёс, электроскейтов, гироскутеров и других средств индивидуальной мобильности уже действуют с этого года в России, но есть над чем работать.
https://ria.ru/20230828/elektrosamokat-1892787742.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, вячеслав володин, госдума рф
Общество, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Ответственность при езде на электросамокатах могут повысить
Володин: Госдума может повысить ответственность при езде на электросамокатах