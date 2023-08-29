https://ria.ru/20230829/otravlenie-1893005955.html
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53 - РИА Новости, 29.08.2023
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53
Количество отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53 человек, сообщает на сайте столичный Роспотребнадзор. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:44
2023-08-29T19:44
2023-08-29T22:59
москва
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Количество отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53 человек, сообщает на сайте столичный Роспотребнадзор. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что в столичном кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала журналистам, что число пострадавших превысило 40 человек. "В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры-гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировано 42 человека, из них десять человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз "сальмонеллез", часть проб находится в работе", — говорится в сообщении. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек, четыре были арестованы.
https://ria.ru/20230818/shaurma-1890928735.html
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москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53
Роспотребнадзор: число отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53