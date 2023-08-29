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Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53 - РИА Новости, 29.08.2023
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19:44 29.08.2023 (обновлено: 22:59 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/otravlenie-1893005955.html
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53 - РИА Новости, 29.08.2023
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53
Количество отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53 человек, сообщает на сайте столичный Роспотребнадзор. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T19:44
2023-08-29T22:59
москва
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Количество отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53 человек, сообщает на сайте столичный Роспотребнадзор. Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что в столичном кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала журналистам, что число пострадавших превысило 40 человек. "В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры-гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировано 42 человека, из них десять человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз "сальмонеллез", часть проб находится в работе", — говорится в сообщении. В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек, четыре были арестованы.
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москва, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ)
Число отравившихся в кафе на севере Москвы достигло 53

Роспотребнадзор: число отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53

© РИА Новости / Павел ЛисицынАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Количество отравившихся в кафе на севере Москвы увеличилось до 53 человек, сообщает на сайте столичный Роспотребнадзор.
Управление Роспотребнадзора по Москве ранее сообщало, что в столичном кафе "Бистро-24" продавалась некачественная продукция, в том числе шаурма и курица-гриль. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщала журналистам, что число пострадавших превысило 40 человек.
"В настоящее время среди посетителей кафе, употреблявших шаурму и куры-гриль, зарегистрировано 53 случая, в том числе двое детей девяти и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировано 42 человека, из них десять человек выписаны на амбулаторное лечение. По результатам бактериологических исследований у 20 человек установлен диагноз "сальмонеллез", часть проб находится в работе", — говорится в сообщении.
В рамках уголовного дела об оказании небезопасных услуг после массовых отравлений шаурмой в кафе задержаны пять человек, четыре были арестованы.
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МоскваРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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