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Циклон за день принес во Владивосток 42 процента месячной нормы осадков
Циклон за день принес во Владивосток 42 процента месячной нормы осадков - РИА Новости, 29.08.2023
Циклон за день принес во Владивосток 42 процента месячной нормы осадков
Циклон принес во Владивосток 73 миллиметра осадков за день, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T20:44
2023-08-29T20:44
2023-08-29T21:45
происшествия
жкх
владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Циклон принес во Владивосток 73 миллиметра осадков за день, сообщил РИА Новости представитель мэрии города. "Во Владивостоке выпало 73 миллиметра осадков (к ночи - ред.)", - сообщил собеседник агентства. В Примгидромете РИА Новости уточнили, что месячная норма осадков для августа во Владивостоке – 176 миллиметров. Во вторник власти информировали о подтоплениях участков дорог в разных частях города, нарушении электроснабжения из-за ливня. Сообщалось, что подтоплены четыре дома. Позже в ГУМЧС региона рассказали, что подтоплены подвалы двух зданий Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ведомство сообщало, что пожарные откачивают воду. По данным сайта учреждения, в интернате проживают 712 человек. Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах - порывами до 27-32 м/с, с подъем уровня моря и сильными ливнями. В среду Приморье останется под влиянием южного циклона и его фронтальных разделов. Во многих районах Приморья, в том числе во Владивостоке, с утра вторника идет дождь.
https://ria.ru/20230825/vladivostok-1892171254.html
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происшествия, жкх, владивосток
Происшествия, ЖКХ, Владивосток
Циклон за день принес во Владивосток 42 процента месячной нормы осадков
Циклон за день принес во Владивосток почти 42 процента месячной нормы осадков
ВЛАДИВОСТОК, 29 авг – РИА Новости. Циклон принес во Владивосток 73 миллиметра осадков за день, сообщил РИА Новости представитель мэрии города.
«
"Во Владивостоке выпало 73 миллиметра осадков (к ночи - ред.)", - сообщил собеседник агентства.
В Примгидромете РИА Новости уточнили, что месячная норма осадков для августа во Владивостоке – 176 миллиметров.
Во вторник власти информировали о подтоплениях участков дорог в разных частях города, нарушении электроснабжения из-за ливня. Сообщалось, что подтоплены четыре дома. Позже в ГУМЧС региона рассказали, что подтоплены подвалы двух зданий Седанкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ведомство сообщало, что пожарные откачивают воду. По данным сайта учреждения, в интернате проживают 712 человек.
Ранее синоптики распространили штормовое предупреждение из-за подхода к Приморью циклона 29 августа с усилением ветра на побережье до 19-24 м/с, а на мысах - порывами до 27-32 м/с, с подъем уровня моря и сильными ливнями. В среду Приморье останется под влиянием южного циклона и его фронтальных разделов. Во многих районах Приморья, в том числе во Владивостоке, с утра вторника идет дождь.
Во Владивостоке перенесли начало учебного года из-за циклона