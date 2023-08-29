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США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания - РИА Новости, 29.08.2023
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания
США призывают все страны, обладающие ядерными вооружениями, объявить мораторий на их испытание, а тех, кто уже объявил, поддерживать его, заявила на заседании... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:21
2023-08-29T18:21
2023-08-29T18:21
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ООН, 29 авг – РИА Новости. США призывают все страны, обладающие ядерными вооружениями, объявить мораторий на их испытание, а тех, кто уже объявил, поддерживать его, заявила на заседании ГА ООН заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс."Мы первыми подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года. С тех пор США поддерживали полный мораторий на испытательные ядерные взрывы. И США призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или поддерживать такой мораторий", - сказала Дженкинс.
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сша, в мире, государственный департамент сша, оон, ядерное оружие
США, В мире, Государственный департамент США, ООН, Ядерное оружие
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на его испытания