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США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания - РИА Новости, 29.08.2023
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18:21 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/oruzhie-1892990688.html
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания - РИА Новости, 29.08.2023
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания
США призывают все страны, обладающие ядерными вооружениями, объявить мораторий на их испытание, а тех, кто уже объявил, поддерживать его, заявила на заседании... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T18:21
2023-08-29T18:21
сша
в мире
государственный департамент сша
оон
ядерное оружие
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ООН, 29 авг – РИА Новости. США призывают все страны, обладающие ядерными вооружениями, объявить мораторий на их испытание, а тех, кто уже объявил, поддерживать его, заявила на заседании ГА ООН заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс."Мы первыми подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года. С тех пор США поддерживали полный мораторий на испытательные ядерные взрывы. И США призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или поддерживать такой мораторий", - сказала Дженкинс.
https://ria.ru/20230829/yadernye_ispytaniya-1892683507.html
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сша, в мире, государственный департамент сша, оон, ядерное оружие
США, В мире, Государственный департамент США, ООН, Ядерное оружие
США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на испытания

США призвали все страны с ядерным оружием объявить мораторий на его испытания

© Depositphotos.com / curraheeshutterЯдерный взрыв
Ядерный взрыв - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© Depositphotos.com / curraheeshutter
Ядерный взрыв. Архивное фото
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ООН, 29 авг – РИА Новости. США призывают все страны, обладающие ядерными вооружениями, объявить мораторий на их испытание, а тех, кто уже объявил, поддерживать его, заявила на заседании ГА ООН заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями Бонни Дженкинс.
"Мы первыми подписали ДВЗЯИ в сентябре 1996 года. С тех пор США поддерживали полный мораторий на испытательные ядерные взрывы. И США призывают все страны, обладающие ядерным оружием, объявить или поддерживать такой мораторий", - сказала Дженкинс.
Эксперты проводят измерения во время учений на Семипалатинском испытательном полигоне - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
Международный день действий против ядерных испытаний
29 августа, 02:00
 
СШАВ миреГосударственный департамент СШАООНЯдерное оружие
 
 
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