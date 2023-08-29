https://ria.ru/20230829/odessa-1892975098.html
Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом
Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом - РИА Новости, 29.08.2023
Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли схему незаконного завладения международным... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T17:29
2023-08-29T17:29
2023-08-29T17:29
в мире
одесса
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100413/05/1004130544_0:0:3151:1772_1920x0_80_0_0_293b18d6c9113daeb8a2aebc6c9ce258.jpg
МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли схему незаконного завладения международным аэропортом Одессы и почти 70 миллионами долларов его дохода, сообщает пресс-служба названной прокуратуры в Telegram-канале. "САП и НАБУ сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 миллиарда гривен (67,7 миллиона долларов) дохода от его деятельности пяти лицам, среди которых бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена", - говорится в сообщении. Имя экс-главы города не называется. По данным следствия, в 2011 году аэропорт перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов. В результате город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В результате местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 миллиарда гривен (67,7 миллиона долларов), часть из которых - 118 миллионов гривен - стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20230702/korruptsiya-1881708979.html
https://ria.ru/20230702/zaderzhanie-1881779231.html
одесса
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/100413/05/1004130544_420:0:3151:2048_1920x0_80_0_0_51e4e3a6b58439b95c3c76d8b8a39866.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), украина
В мире, Одесса, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Украина
Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом
САП и НАБУ заподозрили бывшего мэра Одессы в незаконном завладении аэропортом