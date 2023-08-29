https://ria.ru/20230829/odessa-1892975098.html

Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом

Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом - РИА Новости, 29.08.2023

Бывшего мэра Одессы заподозрили в незаконном завладении аэропортом

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли схему незаконного завладения международным... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T17:29

2023-08-29T17:29

2023-08-29T17:29

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одесса

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

специализированная антикоррупционная прокуратура (сап)

украина

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МОСКВА, 29 авг – РИА Новости. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) раскрыли схему незаконного завладения международным аэропортом Одессы и почти 70 миллионами долларов его дохода, сообщает пресс-служба названной прокуратуры в Telegram-канале. "САП и НАБУ сообщили о подозрении в завладении имущественным комплексом стратегического объекта - КП "Международный аэропорт "Одесса" и 2,5 миллиарда гривен (67,7 миллиона долларов) дохода от его деятельности пяти лицам, среди которых бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и два известных в регионе бизнесмена", - говорится в сообщении. Имя экс-главы города не называется. По данным следствия, в 2011 году аэропорт перешел из собственности территориальной общины в общую собственность города и так называемых частных инвесторов. В результате город полностью потерял любой контроль над указанным объектом и не получал от его деятельности никакой прибыли. В результате местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 миллиарда гривен (67,7 миллиона долларов), часть из которых - 118 миллионов гривен - стоимость аэропорта, а другая – незаконно присвоенная прибыль. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20230702/korruptsiya-1881708979.html

https://ria.ru/20230702/zaderzhanie-1881779231.html

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