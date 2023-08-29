https://ria.ru/20230829/obvinenie-1892915612.html

Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы

Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы - РИА Новости, 29.08.2023

Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы

Один из фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко также обвиняется в убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T15:08

2023-08-29T15:08

2023-08-29T16:02

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко также обвиняется в убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторолы), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Согласно материалам дела, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить Моторолу, который был командиром войсковой части 08806 ВС ДНР. "Совершение террористического акта с целью умышленного причинения смерти Павлову неустановленными сотрудниками СБУ было возложено на группу лиц, входивших в состав созданного сотрудниками СБУ террористического сообщества, а именно Александра Погорелова, гражданина Польши Зигмунда Махчинского, а также иных неустановленных лиц", — говорится в обвинительном заключении.Следователи выяснили, что Погорелов установил бомбу на крыше кабины лифта в доме Павлова, а когда жертва находилась внутри, неустановленное лицо привело ее в действие.Погорелов — один из четырех фигурантов дела о покушении на Захарченко. В среду в Южном окружном военном суде состоится первое слушание. Уголовное дело об убийстве главы ДНР в 2018 году еще расследуется.Комбат "Спарты" Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В 2020 году на аллее Героев в Донецке установили его бюст. Владимир Путин в мае 2022 года наградил Моторолу орденом Мужества посмертно.

https://ria.ru/20220929/donbass-1820241848.html

https://ria.ru/20220914/pamyatnik-1816843347.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, донецк, польша, александр захарченко, владимир путин, служба безопасности украины