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Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы - РИА Новости, 29.08.2023
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15:08 29.08.2023 (обновлено: 16:02 29.08.2023)
https://ria.ru/20230829/obvinenie-1892915612.html
Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы
Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы - РИА Новости, 29.08.2023
Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы
Один из фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко также обвиняется в убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T15:08
2023-08-29T16:02
в мире
донецкая народная республика
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польша
александр захарченко
владимир путин
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко также обвиняется в убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторолы), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Согласно материалам дела, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить Моторолу, который был командиром войсковой части 08806 ВС ДНР. "Совершение террористического акта с целью умышленного причинения смерти Павлову неустановленными сотрудниками СБУ было возложено на группу лиц, входивших в состав созданного сотрудниками СБУ террористического сообщества, а именно Александра Погорелова, гражданина Польши Зигмунда Махчинского, а также иных неустановленных лиц", — говорится в обвинительном заключении.Следователи выяснили, что Погорелов установил бомбу на крыше кабины лифта в доме Павлова, а когда жертва находилась внутри, неустановленное лицо привело ее в действие.Погорелов — один из четырех фигурантов дела о покушении на Захарченко. В среду в Южном окружном военном суде состоится первое слушание. Уголовное дело об убийстве главы ДНР в 2018 году еще расследуется.Комбат "Спарты" Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В 2020 году на аллее Героев в Донецке установили его бюст. Владимир Путин в мае 2022 года наградил Моторолу орденом Мужества посмертно.
https://ria.ru/20220929/donbass-1820241848.html
https://ria.ru/20220914/pamyatnik-1816843347.html
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в мире, донецкая народная республика, донецк, польша, александр захарченко, владимир путин, служба безопасности украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Донецк, Польша, Александр Захарченко, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы

Одному из фигурантов дела о покушении на Захарченко вменили убийство Моторолы

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПамятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона "Спарта" Арсену Павлову в Донецке
Памятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона Спарта Арсену Павлову в Донецке - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Памятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона "Спарта" Арсену Павлову в Донецке. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко также обвиняется в убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторолы), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Согласно материалам дела, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить Моторолу, который был командиром войсковой части 08806 ВС ДНР.
Цветы на могиле главы Донецкой народной республики Александра Захарченко, убитого в 2018 году - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
Источник рассказал, сколько заплатили убийце Захарченко
29 сентября 2022, 09:34
"Совершение террористического акта с целью умышленного причинения смерти Павлову неустановленными сотрудниками СБУ было возложено на группу лиц, входивших в состав созданного сотрудниками СБУ террористического сообщества, а именно Александра Погорелова, гражданина Польши Зигмунда Махчинского, а также иных неустановленных лиц", — говорится в обвинительном заключении.
Следователи выяснили, что Погорелов установил бомбу на крыше кабины лифта в доме Павлова, а когда жертва находилась внутри, неустановленное лицо привело ее в действие.
Погорелов — один из четырех фигурантов дела о покушении на Захарченко. В среду в Южном окружном военном суде состоится первое слушание. Уголовное дело об убийстве главы ДНР в 2018 году еще расследуется.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В 2020 году на аллее Героев в Донецке установили его бюст. Владимир Путин в мае 2022 года наградил Моторолу орденом Мужества посмертно.
Портрет погибшего командира ополчения ДНР Арсена Павлова во время памятного мероприятия - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
В ДНР на мемориале Саур-Могила установили памятник Мотороле
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В миреДонецкая Народная РеспубликаДонецкПольшаАлександр ЗахарченкоВладимир ПутинСлужба безопасности Украины
 
 
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