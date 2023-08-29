Фигуранта дела о покушении на Захарченко обвинили в убийстве Моторолы
Одному из фигурантов дела о покушении на Захарченко вменили убийство Моторолы
© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПамятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона "Спарта" Арсену Павлову в Донецке
Памятник Герою ДНР и основателю донбасского батальона "Спарта" Арсену Павлову в Донецке. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 авг — РИА Новости, Юлия Насулина. Один из фигурантов дела о покушении на первого главу ДНР Александра Захарченко также обвиняется в убийстве командира батальона "Спарта" Арсена Павлова (Моторолы), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Согласно материалам дела, в 2016 году сотрудники СБУ решили убить Моторолу, который был командиром войсковой части 08806 ВС ДНР.
"Совершение террористического акта с целью умышленного причинения смерти Павлову неустановленными сотрудниками СБУ было возложено на группу лиц, входивших в состав созданного сотрудниками СБУ террористического сообщества, а именно Александра Погорелова, гражданина Польши Зигмунда Махчинского, а также иных неустановленных лиц", — говорится в обвинительном заключении.
Следователи выяснили, что Погорелов установил бомбу на крыше кабины лифта в доме Павлова, а когда жертва находилась внутри, неустановленное лицо привело ее в действие.
Погорелов — один из четырех фигурантов дела о покушении на Захарченко. В среду в Южном окружном военном суде состоится первое слушание. Уголовное дело об убийстве главы ДНР в 2018 году еще расследуется.
Комбат "Спарты" Арсен Павлов погиб в Донецке 16 октября 2016 года, ему было 33 года. В 2020 году на аллее Героев в Донецке установили его бюст. Владимир Путин в мае 2022 года наградил Моторолу орденом Мужества посмертно.