https://ria.ru/20230829/obuchenie-1892852614.html

Обучение возможностям финансового рынка России стало доступно на МСП.РФ

Обучение возможностям финансового рынка России стало доступно на МСП.РФ - РИА Новости, 29.08.2023

Обучение возможностям финансового рынка России стало доступно на МСП.РФ

Корпорация МСП (КМСП) и Банк России совместно Национальной Системой Платежных Карт (НСПК) запустили курс для предпринимателей, желающих разобраться в ключевых... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T11:31

2023-08-29T11:31

2023-08-29T11:31

россия

корпорация мсп

александр исаевич

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МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Корпорация МСП (КМСП) и Банк России совместно Национальной Системой Платежных Карт (НСПК) запустили курс для предпринимателей, желающих разобраться в ключевых возможностях финансового рынка, сообщает пресс-служба КМСП. В курсе рассказывается об основных инструментах финансирования, которыми может воспользоваться предприниматель на каждом этапе развития бизнеса. Участникам обучения доступным языком разъяснят, что такое факторинг, как привлекать финансирование с помощью краудплатформ, фондового рынка и не только. Курс также поможет бизнесу разобраться, как привлечь долгосрочное финансирование и сэкономить на эквайринге, говорится в сообщении. "Мы тесно сотрудничаем с Банком России в рамках создания комфортных условий ведения бизнеса. К примеру, совместно реализуем программу стимулирования кредитования субъектов МСП, по которой малый и средний бизнес получает средства по льготной ставке. В этом году наше сотрудничество расширяется, в него включен обучающий блок. И первым мы создали совместный курс, посвященный инструментам финансирования своего дела: факторингу, краудплатформам, фондовому рынку и не только", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого привели в пресс-службе. К каждой видеолекции доступны материалы, которые позволяют разобраться в деталях и при необходимости вернуться к теме еще раз. Пройти курс можно на Цифровой платформе МСП.РФ в разделе "Сфера знаний", пояснили в пресс-службе. "Мы видим растущий запрос бизнеса на практические знания, проводим обучающие вебинары, публикуем полезные материалы на портале "Финансовая культура", постоянно расширяем круг партнеров и пробуем новые форматы. Для нас важно рассказать предпринимателям о тех возможностях, которые финансовый рынок дает для развития своего дела", –привели в пресс-службе Банка России слова руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаила Мамуты. Цифровая платформа МСП.РФ была разработана и поддерживается Минэкономразвития России совместно с Корпорацией МСП. Она создана для повышения доступности услуг и мер поддержки для малого и среднего бизнеса. Создание и развитие платформы предусмотрено нацпроектом "Малое и среднее предпринимательство", реализацию которого курирует первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов, напомнили в пресс-службе КМСП.

https://ria.ru/20230824/astrakhan-1891824676.html

https://ria.ru/20230821/kmsp-1891299512.html

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, александр исаевич