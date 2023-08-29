ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
СЦКК: ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Разрушения после обстрела украинскими военными. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 21 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
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"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 6.05 до 6.22 было выпущено еще 11 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 6.15 – три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и в 7.00 - четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.