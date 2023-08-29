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ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 29.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:49 29.08.2023
https://ria.ru/20230829/obstrely-1892813481.html
ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку
Украинские войска во вторник обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 21 снаряд калибра 155 и 152... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T07:49
2023-08-29T07:49
специальная военная операция на украине
донецк
макеевка
горловка
нато
происшествия
россия
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 21 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства. По данным ведомства, с 6.05 до 6.22 было выпущено еще 11 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 6.15 – три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и в 7.00 - четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230829/artilleriya-1892809470.html
https://ria.ru/20230829/eshelon-1892813153.html
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донецк, макеевка, горловка, нато, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Макеевка, Горловка, НАТО, Происшествия, Россия
ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

СЦКК: ВСУ с начала суток обстреляли Донецк, Макеевку и Горловку

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушения после обстрела украинскими военными
Разрушения после обстрела украинскими военными - РИА Новости, 1920, 29.08.2023
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Разрушения после обстрела украинскими военными. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 авг – РИА Новости. Украинские войска во вторник обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, Макеевку и Горловку, выпустив в общей сложности 21 снаряд калибра 155 и 152 миллиметра, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
«
"После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:05 (совпадает с мск) - населенный пункт Нетайлово – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства.
По данным ведомства, с 6.05 до 6.22 было выпущено еще 11 снарядов "натовского" калибра по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка, в 6.15 – три таких же снаряда по Червоногвардейскому району Макеевки и в 7.00 - четыре снаряда калибра 152 миллиметра по Никитовскому району Горловки.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Киевский - в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города.
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Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкМакеевкаГорловкаНАТОПроисшествияРоссия
 
 
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