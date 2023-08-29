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ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2023

ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра

Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T00:28

2023-08-29T00:28

2023-08-29T00:35

специальная военная операция на украине

донецк

украина

куйбышевский район

нато

сцкк

происшествия

россия

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ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.32 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html

донецк

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куйбышевский район

россия

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донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк, происшествия, россия, безопасность