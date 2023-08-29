https://ria.ru/20230829/obstrely-1892801186.html
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра - РИА Новости, 29.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T00:28
2023-08-29T00:28
2023-08-29T00:35
специальная военная операция на украине
донецк
украина
куйбышевский район
нато
сцкк
происшествия
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887340406_0:106:3072:1834_1920x0_80_0_0_98c08071e626a9577a86c3a9a63df5f2.jpg
ДОНЕЦК, 29 авг — РИА Новости. Украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра 155 миллиметров по Донецку, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 22.32 - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Куйбышевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении представительства.Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230829/bespilotnik-1892800874.html
донецк
украина
куйбышевский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887340406_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_18ad7098498321c5b50dd2a156c71903.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, украина, куйбышевский район, нато, сцкк, происшествия, россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Украина, Куйбышевский район, НАТО, СЦКК, Происшествия, Россия, Безопасность
ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра
СЦКК: украинские войска выпустили три снаряда натовского калибра по Донецку