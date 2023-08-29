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Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами
Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 29.08.2023
Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами
Украинские войска в 14.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 29.08.2023
2023-08-29T14:23
2023-08-29T14:23
2023-08-29T14:23
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
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ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 - населенный пункт Клебан-Бык - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что четыре украинских снаряда разорвались на территории молокозавода. В результате обстрелов города погибли три мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК
Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами
СЦКК: украинские войска выпустили два кассетных снаряда по Горловке