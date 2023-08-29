https://ria.ru/20230829/obstrel-1892901220.html

Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами - РИА Новости, 29.08.2023

Украинские военные обстреляли Горловку кассетными боеприпасами

Украинские войска в 14.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 29.08.2023

2023-08-29T14:23

2023-08-29T14:23

2023-08-29T14:23

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

украина

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/06/1882666397_0:283:2945:1940_1920x0_80_0_0_f29f52a8564f1320d8c872a6f1a3c290.jpg

ДОНЕЦК, 29 авг - РИА Новости. Украинские войска в 14.10 выпустили два кассетных снаряда калибром 155 миллиметров из "натовской" артиллерии, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 14.10 - населенный пункт Клебан-Бык - населенный пункт Горловка (Никитовский и Центрально-Городской районы): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Мэр Горловки Иван Приходько ранее сообщал, что четыре украинских снаряда разорвались на территории молокозавода. В результате обстрелов города погибли три мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк